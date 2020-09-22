Huawei Watch GT 2 Pro Türkiye Fiyatı Belli Oldu

Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Huawei Watch GT 2 Pro'nun Türkiye fiyatı kullanıcılar tarafından merak edilmekteydi. Huawei Watch GT 2 Pro Türkiye fiyatı açıklandı. İşte Huawei Watch GT 2 Pro Türkiye fiyatı.

Huawei Watch GT 2 Pro Türkiye Fiyatı Netleşti

Huawei Watch GT 2 Pro, 454 x 454 çözünürlüğe ve Safir Cam yüzeye sahip 1,39 inç dairesel OLED ekran ile gelmekte. Sport ve klasik olmak üzere saatin iki farklı versiyonu bulunmakta. Kablosuz şarj desteği bulunan Watch GT 2 Pro, 4GB dahili depolama alanına sahip.

455 mAh bataryadan beslenen cihaz 5 ATM'e kadar su geçirmiyor. Huawei cihazın bataryasının 14 güne kadar dayandığı bilgisini verdi. Watch GT 2 Pro, kalp atış hızı ve kan oksijen doygunluğunu izleyebilmekte.

Fitness aktivitelerini takip edebilen akıllı saatte 100'den fazla egzersiz modunun olduğu söylenmekte. 200'den fazla saat yüzü seçeneği olan Huawei Watch GT 2 Pro Türkiye’de 2 bin 299 TL tavsiye edilen son tüketici fiyatıyla Huawei Online Mağaza üzerinden 4 Ekim’e kadar ön satışa sunuldu.

Huawei tarafından yapılan açıklamaya göre ön satış kampanyası dahilinde Huawei Watch GT 2 Pro satın alan kullanıcılar aynı zamanda 1 TL farkla Huawei araç şarj cihazı ve mini hoparlöre sahip olabilecek.