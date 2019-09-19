Huawei Watch GT 2 Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Huawei'nin Almanya'da düzenlediği etkinlikte yeni akıllı telefon modelleri ve diğer ürünleri ortaya çıkıyor. Şirketin yeni akıllı saati Huawei Watch GT 2 tanıtıldı. Yeni modele ait teknik detaylar ve fiyat bilgisi haberimizde.

*açıklanan bilgiler oldukça güncellenecek

Huawei Watch GT 2 Özellikleri

Başlangıçtan bu yana "Latona" kod adı ile sık sık gündeme gelen Watch GT 2, "LTN-B19" model numarası ile de biliniyordu. Yeni modelde daha ince bir çerçeve, daha büyük bir ekran ve daha ince tasarım gibi bir takım değişiklikler bulunuyor.

Gücünü Kirin A1 işlemciden alan Watch GT 2, 000 MB RAM ile günlük ihtiyaçlarınızı kolayca karşılayabilecek bir donanıma sahip. 1,2 inç boyutundaki ekran 390x390 piksel çözünürlükte (42 mm) ya da 1,39 inç boyutunda 454x454 piksel çözünürlükte (46 mm) geliyor.

Huawei'nin akıllı saat ve bilekliklerinde oldukça yeterli bir batarya ömrü bulunuyor. Selefinden daha büyük bir bataryaya sahip olan GT 2, 445 mAh kapasitesinde bataryaya sahip. Selefinin tek şarj ile yaklaşık iki hafta kullanım ömrü sunduğunu düşünürsek, yeni modelin daha iyi gitmesi gerekiyor.

Akıllı saatlerde artık çok standart bir hale gelen nabız sensörü ve GPS modülü bu modelde de kendisine yer buluyor. Bununla birlikte arama yapmak veya sesli asistanı kullanmak için hoparlör ve mikrofon da bulunuyor. Geniş bağlantı seçeneklerine karşın yeni modelde LTE modemi bulunmuyor.

Renk tarafında kahverengi deri kayışlara sahip gümüş renkli çerçeveli model seçeneği ile birlikte siyah lastik kayışlara sahip siyah renkli çerçeve içeren spor modeli bulunuyor. LiteOS işletim sistemi ile kutudan çıkan model, yeni arayüzü ile güzel bir duruş sergiliyor.

İşlemci Kirin A1 RAM 000 MB Ekran 1,2 inç - 390x390 piksel / 42 mm 1,39 inç - 454x454 piksel / 46mm Batarya 445 mAh Tasarım 0,00 mm kalınlık - 000 gram ağırlık 42 mm ve 46 mm seçeneği Sensörler Nabız Sensörü Bağlantı GPS, Bluetooth 5.0 Ekstra Mikrofon ve Hoparlör Yapay Zeka Asistanı Renk Gümüş Çerçeve Siyah Çerçeve Yazılım LiteOS Fiyat -

Huawei Watch GT 2 Fiyatı

Yeni modele ait yurt dışı satış fiyatı ve yerel satış fiyatı belli olduğunda güncellenecek.