Huawei Watch GT 2 Tanıtımdan Önce Sızdırıldı

Akıllı saat pazarında kendisine bir yer edinmek isteyen Huawei, rakiplerine göre uygun fiyatlı modellerle bunu başarmaya çalışıyor. Şirketin yeni nesil Watch GT modeli, tanıtımdan önce sızdırıldı.

Huawei Watch GT 2'nin, mevcut Watch programının yeni üyesi olarak önümüzdeki günlerde tanıtılması bekleniyor. Huawei'nin kendi işletim sistemi ile birlikte gelecek olan model, önceki modellerde olduğu gibi hem Android hem de iOS kullanan modeller ile çalışabilecek.

Bugün Twitter üzerinden yeni modele ait tasarımları paylaşan evleaks, akıllı saat modelini farklı renk ve kayışlarla gösterdi. Yan çerçevede iki düğmenin ve arkada nabız sensörünün bulunduğu saat, tasarım tarafında büyük yenilikler sunmuyor gibi gözüküyor. Bununla birlikte sistemin arayüzü tarafında önemli değişikliklerin olduğunu ve daha canlı ve iyi bir yapıya büründüğünü söyleyebilirim.

Huawei'nin Watch GT 2 modelini, Mate 30 ailesi ile birlikte 19 Eylül tarihinde tanıtmasını ve satışa sunmasını bekliyoruz. Model hakkında bilgiler oldukça kısıtlı olsa da, ek özellikler yönünde gelişmelerin bulunacağı biliniyor. Bununla birlikte fiyatlandırma konusunda da 300 dolar civarında bir fiyat etiketi bekleniyor.