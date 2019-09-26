Huawei Watch GT 2 Türkiye Çıkış Tarihi Belli Oldu!

Mate 30 ailesi ile birlikte yeni akıllı saati Watch GT 2 modelini tanıtan Huawei, hem spor hem de klasik görünüme sahip iki varyasyonla birlikte gelen Watch GT 2'nin detaylarını açıklamıştı. Yapılan açıklamaya göre yeni model, çok yakında Türkiye'de satışa sunulacak.

Düşük güç tüketimi ve yüksek performans iddiaları ile gelen Watch GT 2, bu noktada gerçekten başarılı bir ürün olabilir. İlk nesil Watch GT modeline baktığımızda yaklaşık iki haftalık bir kullanım ömrü ve yeterli bir performans sunduğunu görüyorduk. Bu modelde de bataryayı ve temel bileşenleri yükselten şirket, yeni modelin daha da üstün performans sunmasını sağlayabilir.

Dahili depolama alanına, hoparlöre ve mikrofona sahip olan yeni model Bluetooth üzerinden çağrı yapmanıza ve yanıtlamanıza, müziklerinizi yönetmenize ve hatta dahili depolama üzerinden müzik dinleyebilmenize olanak sunuyor. Yeni modelle ilgili daha detaylı ve kapsamlı bir bilgi edinmek isterseniz buraya tıklayabilir ve teknik özelliklere ulaşabilirsiniz

Huawei Watch GT 2 Türkiye Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Watch GT 2 modeli 42 mm ve 46 mm seçenekleri ile birlikte Ekim ayı içerisinde ülkemizde satışa sunulacak. Yapılan boy seçimine göre farklı fiyatlandırmalar ile satışa sunulacak modelin yerel satış fiyatı şu an için açıklanmadı.

Huawei'nin aynı etkinlikte tanıttığı diğer ürünlere göz atın: Mate 30, Mate 30 Pro, Mate 30 RS Porsche Design, Vision TV ve hızlı şarj aksesuarları.