Huawei Watch GT 2 Türkiye'de Satışa Sunuldu! İşte Özellikleri

Huawei'nin geçtiğimiz aylarda tanıttığı akıllı saat modeli olan Huawei Watch GT 2, ülkemizde satışa sunuldu. Gelin hep beraber Huawei Watch GT 2'nin özelliklerine ve fiyatına yakından bakalım.

Huawei Watch GT 2, Kirin A1 yonga setinden güç almakta ve 32 MB RAM ile günlük ihtiyaçlarınızı kolayca karşılayabilecek donanıma sahip. 1.39 inçlik ekrana sahip olan Huawei Watch GT 2, 454x454 piksel çözünürlükte geliyor.

Cihazda 3D cam mevcut. 445 mAh bataryadan beslenen Watch GT 2, tek şarj ile iki haftadan fazla kullanım ömrü vaat ediyor. Su altı nabız ölçme teknolojisine sahip olan GT 2 modeli 55 metreye kadar su geçirmemekte. Cihazda nabız takip modu ve GPS takipli spor modu bulunuyor.

Ayrıca Watch GT 2'nin üzerinde bir adet mikrofon ve hoparlör bulunuyor. Bu sayede sesli asistana komutlar verebilir veya sesli aramalar yapabilirsiniz.

Huawei Watch GT 2 Türkiye Fiyatı

Huawei Watch GT 2, 46 mm versiyonu spor ve klasik modelleriyle 1.499 TL'den satışa sunuldu.