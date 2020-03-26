Huawei Watch GT 2e Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Huawei yeni amiral gemisi akıllı telefonlarının ardından yeni akıllı saat modelini tanıttı. Gelin hep beraber Huawei Watch GT 2e'ye yakından bakalım.

Huawei Watch GT 2e Özellikleri

1,39 inç 454×454 piksel AMOLED ekran ile gelen Watch GT 2e, 44mm gövde boyutuna sahip. Cihazda 16 MB ram ve 4 GB dahili depolama alanı bulunmakta. 455 mAh bataryaya sahip olan Watch GT 2e'nin 14 güne kadar kullanım sunacağı açıklandı.

Suyun altında 50 metreye kadar dayanabilen akıllı saat tasarımı ile epey dikkat çekiyor. Akıllı saat pek çok spor takibini yapabilmekte.

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Huawei Watch GT 2e Fiyatı

Akıllı saatin fiyatının 199 euro olduğu açıklandı. 199 euro şu anki kur ile 1.398 TL'ye tekabül etmekte. Bildiğiniz üzere bu fiyata vergiler dahil değil. Cihazın ülkemize gelmesine kesin gözüyle bakılıyor ama fiyat etiketinin ne olacağı hala büyük bir soru işareti.