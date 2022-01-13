Huawei'nin en yeni akıllı saat modeli Huawei Watch GT 3, tasarımı, büyük AMOLED ekranı, pil ömrü, doğru sağlık ve fitness izleme özelliği, performansı ve benzeri özellikleri sayesinde küresel medya kuruluşlarından toplam 3 ödül birden kazandı. Huawei Watch GT 3, 3 ödül birden kazandı ve genel performansıyla dikkate değer bir saat olduğunu kanıtladı. İşte detaylar!

Huawei Watch GT 3 3 Ödül ile Taçlandırıldı

Hem 46mm hem de 42mm olarak sunulan yeni Huawei Watch GT 3, daha dinamik ve akıllı bir şekilde kullanıcıların beğenisine sunuldu. GT 3, şık tasarımı, genişletilmiş geliştirmeleri ve yeni arayüzünün yanı sıra, Huawei TruSeen 5.0+ ile doğru sağlık ve fitness izleme, 14 günlük pil ömrü ve AI Running Coach ile birlikte geliyor. Bu sefer Huawei, yeni Huawei TruSeen 5.0+'ın eklenmesiyle GT serisine kapsamlı bir yükseltme sağlıyor.

Android Headlines, "Huawei Watch GT 3, harika pil ömrüne ve mükemmel bir ekrana sahip gerçekten çekici bir akıllı saat" yorumunu yaptı. Android Headlines, aynı zamanda Huawei Watch GT 3'ü 4 yıldızlı bir derecelendirme ve çok imrenilen Editörün Seçimi ödülü ile ödüllendirdi. GT 3, 18 profesyonel egzersiz modu, 12 dış mekan antrenmanı (koşu, yürüyüş, dağcılık, yürüyüş, kros koşusu, bisiklet, açık suda yüzme, triatlon, kayak, snowboard, kros kayağı dahil olmak üzere) ve 7 iç mekan antrenmanı (yürüme, koşma, bisiklete binme, havuzda yüzme, serbest antrenman, eliptik makine ve kürek makinesi) dahil olarak toplam 100 egzersiz modu sunuyor.

GT 3 incelemesinde T3, "Güzel, işlevsel ve fiyatının iki katı olan akıllı saatlerden daha iyi performans gösterdiğini" belirterek saati 5 yıldızla ödüllendirdi. GT 3, dairesel bir düzende sekiz fotosensör, iki ışık kaynağı seti 8'i 1 arada LED lens ışık yayan çip, ışık almak için çok kanallı tamamen yeni bir TruSeen 5.0+ kalp atış hızı izleme teknolojisine sahip. GT 3 hakkında yorum yapan T3, "GT 3, akıllı ve fitness saatleri arasındaki boşluğu başarıyla kapatıyor ve bunu görünüşte zahmetsizce yapıyor. Şiddetle tavsiye edilir” açıklamasında bulundu.

Huawei Watch GT 3 kullanıcının uykusunu rahatsız etmeden uyku aşaması izleme, gerçek zamanlı kalp atış hızı izleme, uykuda solunum izleme ve uyku kalitesini değerlendirme işlemlerini gerçekleştiriyor. Ayrıca, kullanıcının uyku süresini otomatik olarak algılayarak uyku ve şekerlemelerin kapsamlı uyku yapısını (hafif uyku, derin uyku, REM ve uyanıklık dahil) sunuyor. Uykuya dalma zorluğu, hafif uyku, kolay uyanma dahil altı tipik uyku problemini doğru bir şekilde tanımlayabiliyor.

Gece erken uyanma, çoklu rüyalar, düzensiz uyku alışkanlığı ve kullanıcının uyku kalitesini bilimsel olarak iyileştirmek için yüzlerce öneri ve kişiselleştirilmiş hizmet sunuyor. GT 3 46mm ve 4 mm boyutlardan oluşan 4 farklı modeli, HUAWEI Online Mağaza üzerinden satışa sunuldu. Markanın resmi web sitesi üzerinden cihaza göz atabilirsiniz. Peki siz Huawei'nin giyilebilir teknolojileri hakkında ne düşünüyorsunuz?

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