Huawei Watch GT 3 Türkiye'de Ön Satışa Sunuldu
Huawei, gelişmiş özellikleri ve şık tasarımı ile dikkatleri çeken Watch GT 3 modellerini ülkemizde ön satışa sundu. Watch GT 3 özellikleri ve fiyatı ne?
Huawei, gelişmiş özellikleri ve şık tasarımı ile dikkatleri çeken Watch GT 3 modellerini ülkemizde ön satışa sundu. Kullanıcıların bir akıllı saatte aradığı hemen her detayı bünyesinde barındıran Watch GT 3, 42mm ve 46mm olmak üzere iki farklı boyuta sahip.
Huawei Watch GT 3 Ön Satışa Çıktı!
Watch GT 3 46mm ve 42mm olmak üzere iki farklı boyuta sahip ve her bir boyut, kendi içerisinde iki farklı seçenek ile geliyor. Her bir varyantın malzeme yapısı farklı olduğu için, belirlenen fiyatlar da doğal olarak farklılık gösteriyor. Bu dört modeli şu şekilde listelendirmek mümkün olacaktır:
- Huawei Watch GT 3 46mm (Siyah) - 2.699,0 TL
- Huawei Watch GT 3 46mm (Titanyum Gri) - 3.399,0 TL
- Huawei Watch GT 3 42mm (Beyaz) - 2.699,0 TL
- Huawei Watch GT 3 42mm (Altın) - 3.399,0 TL
Huawei Watch GT 3 İncelemesi
Huawei klasik ve modern tasarım hatlarını tek bünyede harmanlayan, yenilikçi teknik özellikleri ve dikkat çeken malzeme yapısı ile kutudan çıkan Huawei Watch GT 3 modelini resmi olarak tanıttı.
Huawei Store üzerinden yapılan ön siparişlerde 100 TL depozitoya 200 TL değerinde indirim veren şirket, ayrıca her bir modelde Watch GT Serisi Kayış hediye ediyor. Buna ek olarak Huawei Store üzerindeki çeşitli kampanyalardan da faydalanabilirsiniz. Ürüne daha yakından göz atmak ve kampanyaları incelemek için buradaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.
Huawei Watch GT 3 Özellikleri Neler?
- Boyutlar: 42mm / 46mm
- Ekran Boyutu: 1.32 inç (42mm) / 1.43 inç (46mm)
- Ekran Çözünürlüğü: 466 x 466 Piksel
- Piksel Yoğunluğu: 352 ppi (42mm) / 326 ppi (46mm)
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Bellek: 32 MB
- Dahili Depolama: 4 GB
- Batarya Kapasitesi: 292 mAh (42mm) / 455 mAh (46mm)
- Kullanım Süresi: 7 Güne Kadar (42mm) / 14 Güne Kadar (46mm)
- Şarj Yöntemi: Kablosuz
- Malzeme Yapısı: Paslanmaz Çelik Ön Kasa / Plastik Arka Kasa
- Egzersiz Modları: 18 Adet Profesyonel ve 85 Adet Özelleştirilmiş Egzersiz Modu
- Nabız Sensörü: Var
- SpO2 Takibi: Var
- Uyku Takibi: Var
- Stres Takibi: Var
- Adet Döngüsü Takibi: Var
- Elektrokardiyografi: Yok
- Vücut Isısı Sensörü: Yok
- Suya Dayanıklılık: 5 ATM
- GPS: Var
- Ağırlık (Kayış Hariç): 35 g (42mm) / 42,6 g (46mm)
Watch GT 3, Watch GT 2 modelinin üzerine önemli iyileştirmeler katarak geliyor ve kullanıcıların her zamankinden daha iyi bir deneyim sağlamasını taahhüt ediyor. Yüzün üzerinde egzersiz modu, TruSeen 5.0 ile sektörde lider sağlık takibi ve uzun batarya ömrü gibi detaylarla öne çıkan Watch GT 3, 42mm ve 46mm boyutları ile herkese hitap eden bir akıllı saat olmayı başarmış
YORUMLAR