Huawei Watch GT 3 Türkiye'de Ön Satışa Sunuldu

Huawei, gelişmiş özellikleri ve şık tasarımı ile dikkatleri çeken Watch GT 3 modellerini ülkemizde ön satışa sundu. Kullanıcıların bir akıllı saatte aradığı hemen her detayı bünyesinde barındıran Watch GT 3, 42mm ve 46mm olmak üzere iki farklı boyuta sahip.

Huawei Watch GT 3 Ön Satışa Çıktı!

Watch GT 3 46mm ve 42mm olmak üzere iki farklı boyuta sahip ve her bir boyut, kendi içerisinde iki farklı seçenek ile geliyor. Her bir varyantın malzeme yapısı farklı olduğu için, belirlenen fiyatlar da doğal olarak farklılık gösteriyor. Bu dört modeli şu şekilde listelendirmek mümkün olacaktır:

Huawei Watch GT 3 46mm (Siyah) - 2.699,0 TL

Huawei Watch GT 3 46mm (Titanyum Gri) - 3.399,0 TL

Huawei Watch GT 3 42mm (Beyaz) - 2.699,0 TL

Huawei Watch GT 3 42mm (Altın) - 3.399,0 TL

Huawei Store üzerinden yapılan ön siparişlerde 100 TL depozitoya 200 TL değerinde indirim veren şirket, ayrıca her bir modelde Watch GT Serisi Kayış hediye ediyor. Buna ek olarak Huawei Store üzerindeki çeşitli kampanyalardan da faydalanabilirsiniz. Ürüne daha yakından göz atmak ve kampanyaları incelemek için buradaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.

Huawei Watch GT 3 Özellikleri Neler?

Boyutlar: 42mm / 46mm

42mm / 46mm Ekran Boyutu: 1.32 inç (42mm) / 1.43 inç (46mm)

1.32 inç (42mm) / 1.43 inç (46mm) Ekran Çözünürlüğü: 466 x 466 Piksel

466 x 466 Piksel Piksel Yoğunluğu: 352 ppi (42mm) / 326 ppi (46mm)

352 ppi (42mm) / 326 ppi (46mm) Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Bellek: 32 MB

32 MB Dahili Depolama: 4 GB

4 GB Batarya Kapasitesi: 292 mAh (42mm) / 455 mAh (46mm)

292 mAh (42mm) / 455 mAh (46mm) Kullanım Süresi: 7 Güne Kadar (42mm) / 14 Güne Kadar (46mm)

7 Güne Kadar (42mm) / 14 Güne Kadar (46mm) Şarj Yöntemi: Kablosuz

Kablosuz Malzeme Yapısı: Paslanmaz Çelik Ön Kasa / Plastik Arka Kasa

Paslanmaz Çelik Ön Kasa / Plastik Arka Kasa Egzersiz Modları: 18 Adet Profesyonel ve 85 Adet Özelleştirilmiş Egzersiz Modu

18 Adet Profesyonel ve 85 Adet Özelleştirilmiş Egzersiz Modu Nabız Sensörü: Var

Var SpO2 Takibi: Var

Var Uyku Takibi: Var

Var Stres Takibi: Var

Var Adet Döngüsü Takibi: Var

Var Elektrokardiyografi: Yok

Yok Vücut Isısı Sensörü: Yok

Yok Suya Dayanıklılık: 5 ATM

5 ATM GPS: Var

Var Ağırlık (Kayış Hariç): 35 g (42mm) / 42,6 g (46mm)

Watch GT 3, Watch GT 2 modelinin üzerine önemli iyileştirmeler katarak geliyor ve kullanıcıların her zamankinden daha iyi bir deneyim sağlamasını taahhüt ediyor. Yüzün üzerinde egzersiz modu, TruSeen 5.0 ile sektörde lider sağlık takibi ve uzun batarya ömrü gibi detaylarla öne çıkan Watch GT 3, 42mm ve 46mm boyutları ile herkese hitap eden bir akıllı saat olmayı başarmış