Huawei Watch GT Runner Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı!

Çin merkezli teknoloji devi Huawei, Watch GT Runner isimli yeni bir akıllı saat modeli tanıttı. Şirketin yeni akıllı saati sporculara hitap ediyor. Peki, Huawei Watch GT Runner özellikleri ve fiyatı nedir? Yeni Huawei akıllı saati ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Huawei Watch GT Runner Özellikleri ve Fiyatı Nedir?

Ekran: 1,43 inç AMOLED

Çözünürlük: 466 x 466 piksel

Batarya: 451 mAh

Ağırlık: 38,5 gram

Boyut: 46,4 x 46.4 x 11 mm

İşletim Sistemi: HarmonyOS

Teknoloji devi Huawei, düzenlediği bir etkinlik esnasında yeni akıllı saat modelini tanıttı. Gerçekleşen tanıtım ile birlikte yeni akıllı saat modelinin teknik özellikleri ve fiyatı belli oldu. Huawei Watch GT Runner olarak isimlendirilen saat sporculara hitap ediyor.

1,43 inç ekran boyutuna sahip olan Huawei Watch GT Runner, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 466 x 466 piksel çözünürlük sunuyor. Çok şık bir tasarıma sahip olan saatin sağ kısmında iki adet buton yer alıyor. Watch GT Runner şık tasarımın yanı sıra sahip olduğu özellikler ile de ön plana çıkıyor.

AMOLED ekranın yer aldığı akıllı saat modelinde 100'den fazla spor modu bulunuyor. Çin merkezli teknoloji devinin yeni akıllı saatinde TruSeen 5.0+ kalp atış hızı izleme, kandaki oksijen (SpO2) değerini ölçme, stres takibi ve daha pek çok özellik mevcut.

Akıllı saatin bağlantı tarafında 2,4 Ghz bantlı Bluetooth v5.2 ve NFC teknolojileri bulunuyor. Bluetooth aramayı destekleyen cihazın akıllı telefonlara bağlanabilmesi için en az Android 6.0 ya da iOS 9.0 işletim sistemi sürümü gerekiyor.

Cihazda yer alan sensörler arasında jiroskop, ivmeölçer, pusula, jeo-manyetik sensör, hava basıncı sensörü ve yukarıda bahsettiğimiz sağlık takibi sensörleri bulunuyor. IP68 sertifikasına sahip olan yeni akıllı saat modelinde toza ve suya dayanıklılık (50 metreye kadar) mevcut.

Yaklaşık olarak 38,5 gram ağırlığındaki Watch GT Runner 46,4 x 46.4 x 11 mm boyutlarında. 451 mAh batarya kapasitesine sahip olan cihaz standart kullanımda 14 güne kadar pil ömrü sunarken yoğun kullanımda ise 7 güne kadar pil ömrü sunuyor. Saatin 2 saat içerisinde tamamen şarj edilebileceği belirtildi.

Huawei Watch GT Runner, 17 Kasım itibarıyla ön siparişe açılacak. Saatin 26 Kasım tarihinden itibaren 343 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulacağı açıklandı.