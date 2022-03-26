Koşucular için özel olarak tasarlanan Huawei WATCH GT Runner, yeni tasarım dilini benimseyerek sade bir gövde ve kayış hatları ile şık ancak sağlam bir tasarım geliştirmek için süper otomobillerin hava giriş ızgarasından ilham alıyor. Oyuk saat çıkıntısı, koşu sırasında hava ile temas alanını arttırır, böylece tere dayanıklı ve nefes alabilir oluyor. Huawei WATCH GT Runner Türkiye'de satışta. İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı!

Huawei WATCH GT Runner Özellikleri ve Fiyatı

Huawei, kullanıcının giyim deneyimine özellikle dikkat eder. Sadece dayanıklılığı artırmakla kalmayan, aynı zamanda GPS hatalarını azaltan ve konumlandırma verimliliğini artıran hafif, yüksek mukavemetli bir kompozit fiber saat kasası kullanır. Ayrıca, silikon nitrür seramik ultra hafif çerçeve ve havacılık sınıfı titanyum alaşımlı kurma kolu ile uyumludur. Tüm saat gövdesinin ağırlığı 38,5 gram ağırlığında, bu da koşarken neredeyse fark edilmemesi anlamına gelir. Saat ne kadar hafif olursa, koşu sırasında o kadar az hareket olur ve dinamik kalp atış hızı izlemenin doğruluğunu daha da geliştirilir.

WATCH GT Runner, bir koşucunun bilmesi gereken tüm veriler dahil olmak üzere antrenman yükü, Koşu Kabiliyeti İndeksi, toparlanma süresi ve hava durumu gibi verileri gösteren özel bir saat yüzü ile geliyor. Farklı antrenman ve koşu durumları için kullanıcılar, görüntülemek istedikleri verileri özelleştirebilir ve ayarlayabilir. Böylece antrenman durumlarını gerçek zamanlı anlayabilir ve antrenman hacmini ayarlayabilirler.

Yeteneklerdeki bireysel farklılıkların eğitim planına dahil edilmesi gerekir. Fizyolojik göstergelerdeki, KKİ’deki ve normal antrenman koşullarındaki farklılıklara dayalı olarak, farklı antrenman seviyeleri düzenlenmelidir. Huawei Sağlık Uygulaması, eğitim hedefleri ve performans gereksinimleriyle birlikte KKİ, kullanıcının kişisel fiziksel ve koşu geçmişi verilerine dayalı olarak kullanıcının yetenek düzeyini akıllıca belirledikten sonra, kullanıcı için kişiselleştirilmiş bir eğitim planı tasarlayabilir.

Akıllı bir giyilebilir cihaz olarak Huawei WATCH GT Runner, kullanıcının egzersiz verilerini kaydeder, analiz eder ve kullanıcının mevcut atletik yetenek düzeyi ile hedeflerine göre temel periyodu, ağırlık kaldırma periyodunu, konsolidasyon periyodunu ve azaltma periyodunu akıllıca tanımlar. Ardından egzersiz yoğunluğunu ayarlar ve koşma yeteneğinizi geliştirmek için egzersiz hacmini kademeli olarak artırır. Kullanıcılar, eğitim planlarını Huawei WATCH GT Runner ile senkronize edebilir ve akıllı saat, farklı aşamalarda eğitim rehberliği sağlayabilir.

Kullanıcının eğitimi sırasında, akıllı saat, mevcut eğitim hedeflerine ve eğitim durumuna ilişkin gerçek zamanlı sesli hatırlatıcılar ile kullanıcının eğitim verimliliğini artırır. WATCH GT Runner, asılı gizli anten tasarımına sahip ilk spor saati. Yenilikçi saat kulağı merkezi bağlantı tasarımı ve anteni saran polimer fiber malzeme, metal gibi parazit faktörlerini büyük ölçüde azaltabilir ve anten sinyalini daha doğru ve güvenilir hale getirebilir.

Huawei Watch GT Runner, 12 aylık Premium koşu uygulaması üyeliği ve 499 TL değerindeki Huawei Akıllı Tartı 3 hediyeleri ile birlikte 3.499 TL fiyatla Huawei Online Mağaza üzerinden satışa sunuldu. Vade farksız 4 taksit imkanı da sunulan Watch GT Runner yanında FreeBuds 4i de alındığında sepette yüzde 15 indirim daha yapılıyor. Ayrıca Watch GT Runner kullanıcıları, deneyimlerini Huawei Online Mağaza ürün yorumlarında paylaştıklarında Huawei FreeBuds 3 kazanma şansı da yakalıyorlar.

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