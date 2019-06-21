Huawei Watch GT Serisi 2 Milyondan Fazla Sattı

Huawei Watch GT serisi büyük bir başarıya imza attı. Şirket yetkilileri Watch GT serisinin 2 milyondan fazla sattığını açıkladı.

Huawei Watch GT'den Büyük Başarı

Huawei giyilebilir ürünlerinin yılda %282.2 oranında büyüdüğünü açıkladı. Giyilebilir ürün gamı ​​bir bütün olarak beş milyonun üzerinde satış yaptı. Şirket dünyada en çok satış yapan akıllı saat markaları arasında ilk üçe yerleşti. Mate 20 serisi ile beraber tanıtılan Watch GT serisi 15 günlük pil ömrü ile öne çıkmakta.

Huawei, araştırma ve geliştirmedeki küresel yatırımcı listesinde beşinci olduğunu ve ilk 10'da bile yer alan tek Çinli firma olduğunu söyledi. Bu nedenle şirket giyilebilir ürün pazarındaki büyümenin devam etmesini istiyor. Huawei Watch GT serisinin tüm özelliklerine burada bulunan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Hatırlarsınız ki Huawei geçtiğimiz Mart ayında ufak iyileştirmeler getiren ve tasarımını daha da geliştiren Active ve Elegant Watch GT modellerini piyasaya sunarak Watch GT serisini çeşitlendirmişti.

Sizler Huawei'nin giyilebilir ürün pazarındaki bu büyük başarısı hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Huawei'nin akıllı saatleri nasıl? Haberimizin hemen altında bulunan yorumlar bölümü üzerinden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!