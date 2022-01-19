Huawei Watch GT3’e Yeni Güncellemeler Geldi!

Üstün teknolojik özellikleri, dayanıklı pil ömrü ve şık tasarımı ile herkesin dikkatini çekmeyi başaran Huawei Watch GT3, yeni güncellemeleri ile kullanıcılarına çok daha eşsiz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. Bu noktada, birbirinden farklı pek çok teknik detayının yanı sıra, yeni eklenen özellikler; Huawei Watch tutkunlarını bir hayli heyecanlandırıyor. Peki, Huawei Watch GT3’e sahip olan kullanıcıları ya da GT3 satın almayı düşünenleri yakından ilgilendirecek olan yeni güncellemeler neleri beraberinde getiriyor? Huawei Watch GT3 yeni güncellemeler neler? Söz konusu akıllı saatte ne gibi değişimler sizleri bekliyor? Haydi gelin, bu soruların yanıtlarını birlikte verelim.

Medya İçeriklerinin Sesi Artık Kontrol Edilebiliyor

Geçtiğimiz kasım ayında Türkiye’de satışa sunulan ve geniş bir kitle tarafından çok sevilerek kullanılan Huawei Watch GT3, yeni güncellemeleri sayesinde herkesi kendisine hayran bırakmaya devam ediyor. Birkaç ay önce, kalp atışı bandı ekleme özelliği ve sistem optimizasyonları ile güncellenen söz konusu akıllı saat için yeni güncelleme; medya sesi kontrolü.

Saat ile eşleştirilen cihaz üzerinde oynatılan medyanın ses kontrolü, artık Huawei Watch GT3’ün yeni bir yeteneği olarak kullanıcıların karşısına çıkıyor. Ses seviyesini ayarlamak için ise saatin döndürme tuşu kullanılıyor. Bu özellik sayesinde, Huawei Watch GT3 sahipleri için medya deneyiminin çok daha konforlu ve pratik hale gelmesi planlanıyor.

Popüler Mesajlaşma Uygulamaları İçin Hızlı Yanıt Özelliği Geliyor

293 MB büyüklüğü ile Watch GT3, kullanıcılarına sunulan yeni güncelleme içerisinde, hızlı yanıt özelliği bir köşeden göz kırpıyor. WhatsApp, Facebook Messenger ve Telegram gibi mesajlaşma uygularında kullanılmak üzere geliştirilen hızlı yanıt özelliği, saat kullanımlarına keyif katacak detaylardan biri. Bu noktada, önceden ayarlanmış mesaj ve emojiler ile gelen mesajlara dilenen anda cevap vermeyi kolaylaştıracak olan hızlı cevap güncellemesi, şimdiden beğenileri üzerinde topluyor. Kişilerin saati kullanımı esnasında; belki spor yaparken, belki uyurken, belki de toplantıdayken bir hayli işine yarayacak olan bu yeni güncelleme, Huawei Watch GT3’ün işlevselliğini artıracak büyük özelliklerden biri olarak görülüyor.

Huawei Watch GT3 güncellemesi yapmadan önce Huawei Healt uygulamasını güncellemenizi öneririz. Çünkü yeni güncelleme, bu uygulama üzerinden sunuluyor.