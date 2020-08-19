Huawei X GENTLE MONSTER Eyewear 2 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Huawei yeni akıllı gözlük modelini kullanıcıların beğenisine sundu. Huawei X GENTLE MONSTER Eyewear 2 tasarımı ile oldukça şık görünüyor. İşte Huawei X GENTLE MONSTER Eyewear 2 özellikleri ve fiyatı.

Huawei X GENTLE MONSTER Eyewear 2 Özellikleri

Huawei Central'ın aktardığı habere göre, Huawei geçtiğimiz yıl tanıttığı modelinin halefi olan Huawei X GENTLE MONSTER Eyewear 2 akıllı gözlüklerini duyurdu. Gözlük kullanıcının gereksinimlerini karşılamak için 4 çerçeve ve 9 optik lens dahil 13 yeni şık tasarıma sahip.

Gözlüğe iki kez dokunulduğunda gelen çağrılar kabul edilebiliyor. Gözlükte iki hoparlör ve mikrofon bulunuyor. Bu iki hoparlör ile kullanıcılar müzik dinleyebilmekte ve sesli asistan ile de konuşabilmekte.

Huawei X GENTLE MONSTER Eyewear 2 Fiyatı

Huawei X GENTLE MONSTER Eyewear 2 akıllı gözlükler 1 Eylül'de Çin'de ön satışa sunulacak ve resmi olarak 10 Eylül'de 2499 yuan'dan satın alınabilecek. 2499 yuan şu anda vergiler hariç 2.669 TL'ye denk geliyor. Gözlüklerin ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı bilinmiyor.

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