Huawei Y6s Tasarımı ile Göz Kamaştıracak! İşte Özellikleri

Huawei'nin yepyeni bir akıllı telefon modeli üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Huawei Y6s'nin render görselleri ve bazı teknik özellikleri sızdırıldı.

Huawei Y6s Render Görselleri Ortaya Çıktı

Huawei Y6s'nin render görselleri Android Headlines tarafından paylaşıldı. Huawei Y6s'nin ön tarafında bir adet damla şeklinde çentik bulunmakta. Cihazın ekranı muhtemelen 6.1 inç ve HD+ çözünürlüğe sahip olacak.

Akıllı telefonun arka tarafında 13 megapiksellik kamera sensörü ve bir ader parmak izi okuyucu yer alacak. Huawei Y6s'nin hangi yonga setinden gücünü alacağı henüz bilinmiyor. Cihaz 3 GB RAM'e ve 32 GB dahili depolama alanına sahip olabilir.

Huawei Y6s'nin nasıl görüneceğine hemen aşağıda yer alan görsellerden bakabilirsiniz. Akıllı telefonun arka tasarımı Google Pixel 3XL modeline benzemekte. Huawei Y6s'nin bütçe dostu olacağı konuşulmakta. Huawei'nin yeni akıllı telefon modeli hakkında gelen detaylar şimdilik bu kadar.

Huawei Y6s

Huawei iki farklı akıllı telefon modeli tanıtabilir. Merida olarak kodlanmış bir cihaz daha ortaya çıktı. Bu cihaz Y6s Pro olarak lanse edilebilir. Cihazın ismi henüz netleşmedi ancak yabancı basın cihazın isminin Y6s Pro olacağını öne sürmekte.

Huawei Y6s Pro

Huawei Y6s hakkında detaylar geldikçe sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Takipte kalın!