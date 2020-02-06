Huawei Y7p Sessiz Sedasız Tanıtıldı, İşte Özellikleri

Huawei, yeni telefonu Huawei Y7p’yi Tayland’da sessiz sedasız tanıttı. Kamera deliği bulunduran ekranı ve yapay zekadan güç alan 48 megapiksel üçlü kamera sistemiyle dikkat çeken telefon, özellikleri haberimizde.

Huawei’nin Tayland’da tanıttığı yeni akıllı telefonu Huawei Y7p, 6.39 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüğe (720x1560 piksel) çıkabilen IPS LCD ekrana sahip. Ekran gövde oranı yüzde 90.15. Sekiz çekirdekli Kirin 710F işlemci ve 4GB RAM’den güç alan telefon 64GB dahili depolama alanı sunuyor. MicroSD kart ile depolama alanını genişletmek mümkün. EMUI 9.1 ile özelleştirilen Android 9 Pie işletim sistemiyle gelen telefonda 4000 mAh batarya bulunuyor ancak hızlı şarj desteği yok.

Telefonun arkasında üçlü kamera kurulumu bizleri karşılıyor. f/1.8 diyafram açıklığına sahip 48 megapiksel ana lens, f/2.4 diyafram açıklığı olan 8 megapiksel ultra geniş lens ve f/2.4 diyafram aralığında 2 megapiksel derinlik sensöründen oluşan üçlü kamera LED flaş, gece modu ve yapay zeka sahne optimizasyonu ile donatılmış. Önde f/2.0 diyafram aralığına sahip 8 megapiksel selfie kamerası bulunuyor. Parmak izi sensörü telefonun arkasına yerleştirilmiş.

Çift SIM desteği, 4G VoLTE, WiFi 802.11/n, Bluetooth 5.0, microUSB ve 3.5mm kulaklık girişi ile gelen Huawei Y7p, Auro Mavi ve Gece Yarısı Siyahı renk seçenekleriyle satışa sunulacak. Telefonun fiyatı ve çıkış tarihi henüz belli değil.