Huawei Y8s İlk Sızıntıları İle Ortaya Çıktı

Çinli teknoloji şirketi Huawei yeni modeli için hazırlıklarını sürdürüyor. Huawei'nin düşük bütçede sunması beklenen yeni modeli Huawei Y8s hakkındaki bilgiler de şekilleniyor. İşte cihazın bilinen özellikleri.

Huawei Y8s Özellikleri Nasıl Olacak?

Son günlerde Corona virüs nedeni ile teknoloji şirketleri faaliyetlerini epey yitirmiş durumda. Bu arada şirketlerin yeni cihazları hakkında yeni bilgiler almakta zorlansakta şirketler bilgileri paylaşıyor ya da bazı kullanıcılar halen sızıntı yapabiliyor. Geçtiğimiz günlerde Huawei'nin yeni modeli Y8s hakkında birkaç fotoğrafa ulaşmıştık.

Bu görüntülerde cihazın ince çerçevelere sahip çentikli bir ekran tasarımı ile birlikte geleceğini öğrendik. Yeni modellere nazaran ekrana gömülü parmak izi sensörü taşımayan cihaz, arka kısmında bir parmak izi sensörü ile birlikte gelecek. Arka kısmında dikey bir kamera grubuna yer veren cihaz 48MP'lik kameraya sahip olacak. Aynı zamanda LED flaşta o kısımda yer alıyor.

Cihaz hakkında bilinen özellikler şu anda bu şekilde. Tabii bazı yabancı kaynaklarda cihazın Kirin 810 yonga setine sahip olacağıda söyleniyor. Ancak bu konuda net bir bilgi yok. Ancak cihazın 6 inç veya daha büyük bir ekrana sahip olacağı kesin diyebiliriz. Bakalım Huawei cihazı ne zaman tanıtacak.