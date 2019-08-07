Huawei'nin yeni akıllı telefonu olan Huawei Y9 Prime 2019'a EMUI 9.1 güncellemesi geldi. Huawei Y9 Prime 2019'a gelen EMUI 9.1 güncellemesi neler sunuyor? Gelin hep beraber yakından bakalım.

Huawei Y9 Prime 2019, EMUI 9.1 Güncellemesi Aldı

EMUI 9.1 güncellemesi akıllı bir yaşam sürmenize yardımcı olmak için yenilikçi performansı ve sistem hızı geliştirmeleri ile sürükleyici bir deneyim sunmakta. EMUI 9.1 ile beraber dosya okuma hızı %20 oranında arttı.

EMUI 9.1 Android Pie'a dayanmakta ve telefonlara GPU Turbo 3.0'ı getirmekte. Güncelleme ayrıca rehberinizdeki belirli kişiler için video zil sesi ayarlamanıza ve güç düğmesine uzun süre basarak AI-powered ses yardımcısına erişmenize olanak sağlamakta.

Şu anda Hindistan'da dağıtılmaya başlanan EMUI 9.1 güncellemesinin gelecek haftalarda ülkemizdeki cihazlara da gelmesi bekleniyor.

Huawei Y9 Prime 2019 Özellikleri

6,59 inç FullView ekranında 2340 x 1080 Full HD çözünürlük sunan Huawei Y9 Prime 2019, 16MP pop-up kamerayla birlikte gelmekte. Gücünü Kirin 710F yonga setinden alan Huawei Y9 Prime 2019, 4GB RAM'e ve 64GB dahili depolama alanına sahip.

Cihazın arka tarafında üç adet kamera sensörü bulunmakta. Bu kamera sensörleri şu şekilde: 16MP ana, 8MP geniş açı ve 2MP derinlik sensörü. Y9 Prime 2019'da 4.000 mAh batarya bulunmakta. Bu batarya USB Type-C ile şarj olmakta.

Sizler Huawei Y9 Prime 2019'un EMUI 9.1 güncellemesi alması hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!