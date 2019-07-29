Huawei Y9 Prime 2019, Ağustos Ayında Türkiye'de Satışa Çıkıyor

Son dönmede çıkardığı akıllı telefonlarla Türk kullanıcıların favori markalarından bir tanesi haline gelen Huawei, otomatik açılan pop-up selfie kamerası ve estetik tasarımıyla dikkat çeken yeni akıllı telefonu Y9 Prime 2019’un ağustos ayında Türkiye’de satışa sunulacağını duyurdu.

Huawei Y9 Prime 2019 Özellikleri

6,59 inç FullView ekranında 2340 x 1080 Full HD çözünürlük sunan Huawei Y9 Prime 2019, 391ppi’lik piksel yoğunluğuna sahip.

Çentiksiz tasarımı sayesinde kullanıcılara müthiş bir ekran deneyimi sunan akıllı telefon, 16MP pop-up kamerayla birlikte geliyor. Sadece bir saniyede otomatik olarak açılıp kapanan yenilikçi selfie kamerası, 100.000 tekrara kadar dayanabiliyor.

Fotoğraf Yetenekleri ile Dikkat Çekiyor

Huawei Y9 Prime 2019’un kamera tarafındaki etkileyici özellikleri bunlarla sınırlı değil. Cihazın arka tarafını çevirdiğinizde 16MP + 8MP + 2MP üçlü lens kurulumu ile karşılaşıyorsunuz. 16MP kamera f/2.2 diyafram açıklığı sayesinde yüzde 50 daha fazla ışık alabiliyor. 8MP sensör, 120 derece geniş açılı çekim imkanı verirken, 2MP sensör ise gerçekçi bir alan derinliği oluşturmak için kullanılıyor.

Yüksek Performans, Düşük Enerji Tüketimi

Gücünü 12nm üretim süreci ile hazırlanan Kirin 710F yonga setinden alan Huawei Y9 Prime 2019, 4GB RAM ve microSD kart ile 512 GB’a kadar yükseltilebilen 64 / 128GB depolama seçeneği ile geliyor.

Önceki nesil işlemciyi kullanan akıllı telefonlara kıyasla yüzde 30 daha yüksek performans gösteren Huawei Y9 Prime 2019, buna rağmen aynı oranda daha düşük enerji tüketiyor.

4.000 mAh gibi iddialı bir batarya kapasitesine sahip olan cihaz, optimum güç verimi ve performans sağlayan özellikleri de bünyesinde barındırıyor.

Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Huawei Y9 Prime 2019, Gece Siyahı, Safir Mavi ve Zümrüt Yeşili renk seçenekleriyle Ağustos ayında Türkiye’de satışa sunulacak. Cihazın fiyatlandırması ise henüz belli değil.