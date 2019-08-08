Huawei Y9 Prime 2019 inceleme videosu ile karşınızdayız. Bu videomuzda, Y9 Prime 2019’u donanım, kamera ve tasarım özellikleri bakımından sizler için mercek altına aldık. İyi seyirler!

Dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi olan Huawei, otomatik açılan pop-up selfie kamerası ile dikkatleri üzerine çeken Y9 Prime 2019 ile kullanıcılara bambaşka bir deneyim yaşatmayı vadediyor.

Çentiksiz tasarımı kadar donanım ve kamera tarafındaki özellikleriyle de öne çıkan akıllı telefonu, Huawei Y9 Prime 2019 inceleme videosunda sizler için mercek altına aldık.

Huawei Y9 Prime 2019 Özellikleri

Telefonun ön tarafında 6.59 inç boyutunda oldukça güzel bir ekran bizi karşılıyor. Üst tarafındaki 16MP açılır kapanır selfie kamerası sayesinde çentiksiz bir ekran tasarımına sahip olan Huawei Y9 Prime 2019, yüzde 84.35 gibi oldukça etkileyici bir ekran / gövde oranı ile geliyor.

Huawei Y9 Prime 2019’un arkasında 16MP + 8MP + 2MP üçlü lens kurulumu yer alıyor. Yapay zeka destekli kamera özellikleri sayesinde hem gündüz hem de gece çekimlerinde başarılı bir performans gösteren akıllı telefon, fotoğraf yetenekleri ile kullanıcıları bir hayli mutlu edecektir.

Gelelim performans tarafına. Gücünü 12nm üretim süreci ile hazırlanan Kirin 710F yonga setinden alan Huawei Y9 Prime 2019, 4GB RAM ve 64 / 128GB depolama seçeneği ile geliyor. Ayrıca depolama tarafında daha özgür olmak isteyen kullanıcılar, bu alanı microSD kart ile 512GB’a kadar yükseltme imkanına sahip olacak.

USB Type-C girişiyle gelen Y9 Prime 2019, 4.000 mAh bataryaya ev sahipliği yapıyor. Kutusundan Android 9.0 (Pie) ile çıkan Huawei Y9 Prime 2019, çeşitli e-ticaret sitelerinde 2.700 TL ila 2.967 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu.

Huawei Y9 Prime 2019 İnceleme Videosu