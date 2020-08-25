Huawei Y9a Özellikleri Netleşmeye Başladı

Huawei'nin üzerinde çalıştığı yeni akıllı telefon modeli olan Y9a çok yakında karşımıza çıkacak. Huawei Y9a özellikleri yavaş yavaş netleşiyor. İşte Huawei Y9a özellikleri.

Huawei Y9a Özellikleri Nasıl Olacak?

Bir kullanıcı GSMarena'ya Huawei mağazasında çektiği resmi gönderdi. Resimde Huawei Y9a'nın temel özellikleri ve tasarımı yer almakta.

Huawei Y9a çentiksiz bir ekrana ve arka tarafında dairesel bir kamera çıkıntısına sahip. Cihaz dört arka kameraya ev sahipliği yapıyor. 64MP ana kamera sensörüne bir adet 8MP'lik sensör ve iki adet 2MP'lik sensör eşlik etmekte.

Akıllı telefonda 8GB RAM ve 128GB depolama alanı olacak. 40W SuperCharge hızlı şarjı destekleyecek olan Y9a, iki farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak. Huawei Y9a'da Google servisleri yer almayacak. Bunun yerine Huawei'nin geliştirdiği uygulama mağazası AppGallery olacak.

Huawei Y9a'nın ne zaman tanıtılacağına dair herhangi bir bilgi henüz bulunmuyor. Ancak tahminlere göre cihaz kısa süre içerisinde tanıtılacak. Sizler Huawei'nin yeni cihazı hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!