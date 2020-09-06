Huawei Y9a Tanıtıldı! İşte Huawei Y9a Özellikleri

Huawei, orta seviyede konumlanan yeni akıllı telefon modeli Huawei Y9a'yı duyurdu. Gerçekleşen duyurunun ardından Huawei markasının yeni modelinin teknik özellikleri belli oldu Huawei Y9a, teknik özellik bakımından yakın zamanda Çin'de piyasaya sürülen Huawei Enjoy 20 Plus'a oldukça benziyor. Huawei Y9a özellikleri ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Huawei Y9a Özellikleri

6.63 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Huawei Y9a, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 2400 x 1080 piksel çözünürlük sunuyor. 197 gram ağırlığındaki Huawei Y9a modelinin LCD ekrana sahip olduğunu belirtelim. Cihazın ön yüzeyinde pop-up olarak adlandırılan kamera yer alıyor. 3,5 mm kulaklık girişine sahip olan cihazda parmak izi okuyucu da bulunuyor.

Gücünü MediaTek firması tarafından geliştirilen Helio G80 işlemcisinden alan Huawei Y9a modeli, 8GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip. Cihaz, NM kart desteği sayesinde depolama alanı 256 GB'a kadar genişletilebilir. Üç farklı renk seçeneğine sahip olan cihazın GPU tarafında Mali-G52 MC2 bulunuyor.

Huawei Y9a modelinin arka kısmında 64MP çözünürlüğünde ana kamera, 120 derece görüş alanına sahip olan 8MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera, 2MP çözünürlüğünde makro kamera ve 2MP çözünürlüğünde derinlik sensörü olmak üzere toplamda dört adet kamera yer alıyor. Cihazın ön yüzeyinde ise 16MP çözünürlüğünde pop-up kamera bulunuyor.

40W SuperCharge isimli hızlı şarj teknolojisini destekleyen Huawei Y9a modeli 4200 mAh batarya kapasitesine sahip. Huawei markasının yeni cihazı, sahip olduğu hızlı şarj teknolojisi sayesinde 30 dakikada %70 şarj olabiliyor. Cihazda güç tasarruf teknolojisi de bulunuyor. Android 10 işletim sistemi ile birlikte gelen Huawei Y9a, EMUI 10.1 arayüzüne sahip olacak.

Huawei firması tarafından tanıtılan yeni akıllı telefon modeli Huawei Y9a'nın teknik özellikleri ve tasarımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Pop-up kamerası ile dikkat çeken Huawei Y9a modeli ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.