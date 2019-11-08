Huawei Y9s Özellikleri Belli Oldu

Huawei'nin yeni akıllı telefon modeli ortaya çıktı. Huawei Y9s hakkında detaylar gelmeye başladı. Kamerası ile çok konuşulacak olan Y9s tasarımı ile göz dolduruyor. Gelin hep beraber Huawei Y9s'in teknik özelliklerine yakından bakalım.

Huawei Y9s modeli 6.59 inçlik ekrana sahip olacak. Cihazın ekran / kasa oranın %91 olacağı söyleniyor. Gücünü Huawei'nin Kirin 710F yonga setinden alacak olan Y9s, 6 GB RAM'e sahip olacak. 128 GB dahili depolama alanı ile gelmesi beklenen akıllı telefonun depolama alanının Micro SD kart yardımı ile 512 GB'a kadar artırılabileceği söylenmekte.

Cihaz 16 megapiksellik açılıp kapanan pop-up ön kamera sensörü ile gelecek. Akıllı telefonun arka tarafında toplamda 3 adet kamera sensörü yer alacak. Bu kamera sensörleri şu şekilde olacak: 48 MP ana, 8MP geniş açı, 2MP derinlik sensörü.

4.000 mAh bataryadan beslenecek olan cihaz USB Type-C bağlantı portu üzerinden şarj olacak. Kristal mavisi ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile gelecek olan Huawei Y9s, EMUI 9.1 ile kutudan çıkacak.

Huawei Y9s Irak'ta ön siparişe çıktı. Cihazın yurt dışındaki satış fiyatının 239 dolar olacağı söyleniyor. Akıllı telefonun ne zaman tanıtılacağı ve ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor.