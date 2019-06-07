Huawei Yasağı, DRAM Fiyatlarında Yüzde 25'lik Düşüşe Neden Olacak

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı ve Huawei’in Washington hükümeti tarafından kara listeye alınması, DRAM fiyatlarının önümüzdeki iki çeyrekte yüzde 25 düşmesine neden olacak.

Analist firması TrendForce'un bir parçası olan DRAMeXchange, DRAM fiyatlarının 3. çeyrekte yüzde 10 ve 4. çeyrekte ise yüzde 5 oranında düşeceğini öngörmüştü; ancak şirket, Huawei yasağı nedeniyle bu rakamları üçüncü çeyrekte yüzde 15'e ve dördüncü çeyrekte ise yüzde 10'a revize etti.

Çinli teknoloji devi Huawei’in, Donald Trump hükümetinin uyguladığı ticari sınırlamalar nedeniyle akıllı telefon ve sunucu ürünleri segmentinde iki ila üç çeyrek boyunca büyük engellerle karşı karşıya kalabileceğini belirten DRAMeXchange, buna bağlı olarak DRAM fiyatlarının düşeceğini söylüyor.

Intel’in yakın zaman önce Samsung’a ait olan “dünyanın en büyük yonga üreticisi” tahtını geri aldığına dikkat çeken firma, her şeye rağmen ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının bu yılın ikinci yarısında soğuyacağını ve giderek artan belirsizliğin fiyatlarda düşüşe neden olacağını ifade ediyor.

Donald Trump hükümeti, Çin ordusu ile bağı sebebiyle ‘ulusal tehdit’ olarak gördüğü Huawei’yi ve bağlı ortaklarını 16 Mayıs’ta kara listeye almıştı. Bunun üzerine Google, Qualcomm ve Broadcom gibi birçok Amerikan şirketi, Çinli teknoloji deviyle olan ticari ilişkilerini kesmek zorunda kalmıştı.

Öte yandan Huawei, ABD’nin yoğun markajına rağmen önemli sözleşmeler kapmaya devam ediyor. Çinli telekom devi, bugün yaptığı açıklamada, Rusya’nın en büyük mobil operatörü için 5G şebekesi kurma anlaşması yaptığını duyurdu. Huawei, MTS için söz konusu ağı gelecek yıl boyunca kuracak. 2018’deki yıllık raporuna göre bu operatör, 78 milyon aboneye ve Rusya pazarının yüzde 31'ine sahip.



