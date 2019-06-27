Huawei Yasağından Sonra Gözler Honor’da: Android Q Sözü Verildi

ABD'nin büyük teknoloji şirketlerinin Huawei’ye ağır darbe vurmasının hemen ardından bütün gözler Honor’da toplandı. Huawei’nin bir alt markası olan ve yine aynı şekilde Çin kaynaklı Honor şirketi, son günlerde yaptırım tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. Ancak şirket kullanıcılarının içini rahatlatacak bir söz verildi. İşte haberimizin detayları.

Her şey Google'ın dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden olan Huawei’yi hizmetlerinden yararlanmasını önlemesi ile başladı. Şirkete engel koyan Google, Android yasağı ile birlikte Huawei şirketini adeta çaresiz bıraktı. Şu an için Huawei bir çıkış yolu arıyor. Ancak başı dertte olan bir kuruluş daha var. O kuruluş ile ilgili şu sıralar olumlu haberler geliyor.

Huawei yasağı Honor’u etkilemeyecek

Honor'un Birleşik Krallık departmanının yapmış olduğu bir paylaşım Honor marka cep telefonu kullananları veya kullanmak isteyenleri sevindirdi. Yapılan paylaşımda, bütün Google Play Store uygulamalarının sınırsız olarak indirilebileceği ifade ediliyordu.

Şu an için Honor 20, Honor 20 Lite ve Honor 20 Pro cihazlarının Android'in Q işletim sistemini alabileceği kesinleşti. Diğer Honor cihazlarının Android işletim sistemine sahip olmamasının daha çok Çinli üreticilerle ilgili bir belirsizlikten kaynaklandığı düşünülüyor.

Tüm bu koşullar değerlendirildiğinde, Honor akıllı telefon modellerinin ABD-Çin arasındaki ticaret savaşlarından etkilenmeyeceği ortaya koyulmuş oldu. Uzun bir süredir hem kullanıcıların hem de akıllı telefon üreticilerinin merakla beklediği Honor cihazlarının akıbeti durumu olumlu sonuçlanmış oldu. Peki sizce de Honor cihazlarını ileride bekleyen tehlikeler bulunuyor mu? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.