Huawei Yasağının Kaybedenlerinden Biri de Apple Olabilir

Donald Trump hükümetinin Huawei’ye uyguladığı ticari kısıtlamaların ardından Apple’ın hisseleri önemli oranda yükselmişti. Fakat Çinli şirkete yönelik yaptırımların devam etmesi durumunda zarar görecek taraflardan biri de Apple olabilir.

ABD’nin Huawei’yi kara listeye alması, hiç şüphesiz Çin için oldukça kötü bir haber. Zira Huawei, Samsung’un ardından dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi konumunda. Çin’in en önemli gelir kaynaklarından bir tanesini kesme amacı taşıyan bu hareket, uzun vadede Apple’ı da vurabilir.

Goldman Sachs analistlerine göre Pekin hükümeti, Huawei yasağına karşı misilleme olarak ülkede Apple ürünlerinin satışını engelleyebilir. Bunun olması durumunda, Apple’ın yıllık karında yüzde 29’luk bir düşüş olabileceğini dile getiren analistler, Apple satışlarının yüzde 17’sinin Çin’den geldiğine dikkat çekiyor.

Tabii, Apple ürünlerinin Çin’de imal edildiğini de unutmamak gerekiyor. Dolayısıyla fabrikaların kapatılması, ABD’li şirket için çok daha vurucu bir hamle olacaktır; ancak bu teorik senaryonun gerçek olma ihtimali oldukça düşük.

Goldman analistleri, böyle bir hamlenin uzun vadede Çin’in teknoloji pazarını ve yerel istihdamını olumsuz anlamda etkileyebileceğini vurguluyor. Zira Apple başta olmak üzere birçok Amerikan şirketi ürünlerini Çin'de imal ediyor.

İki süper güç arasında ticaret ve teknoloji üzerinden büyüyen ticaret savaşının, önümüzdeki dönemde nasıl bir forma dönüşeceği merak konusu.

Daha önce sizlere bildirdiğimiz gibi Washington hükümeti, Huawei’ye karşı aldığı ticari kısıtlamaları 90 gün boyunca ertelemişti. 19 Ağustos’ta sona erecek ertelemenin ardından ABD ve Çin’in yeniden masaya oturması bekleniyor.