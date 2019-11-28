Huawei'ye Bir Yasak da İspanya Savunma Bakanlığı'ndan Geldi

Çin ile ABD arasında yaşanan ticaret savaşı büyüyor. La Informacion tarafından gelen bir rapora göre, İspanya Savunma Bakanlığı, Huawei'ye erişim yasağı getirdi.

İspanya'da Huawei Cihazlarının Hassas Bilgilere Erişmesi Yasaklandı

İspanya Savunma Bakanlığı tüm Huawei cihazlarının hassas bilgilere erişmesine yasak koydu. İspanya'da kullanıcılar Huawei cihazlarını kullanabilmekte. Ancak e-postalar dahil olmak üzere İspanya Savunma Bakanlığı'nın sunucularından gelen verilere cihazlardan erişim sağlanamıyor.

İspanya'nın neden erişim yasağı getirdiği henüz bilinmiyor. ABD bildiğiniz üzere Huawei'yi Pekin hükümeti adına casusluk yaptığı iddiasıyla geçtiğimiz mayıs ayında kara listeye almıştı. Huawei, ABD'nin casusuluk iddialarını reddetmişti ve böyle bir şeyin yaşanmadığını söylemişti. Kara listeye alınan Huawei'nin ABD merkezli şirketler ile ticaret yapması yasaklanmıştı.

Google, Huawei’nin Android lisansını iptal etmiş; Intel, Qualcomm ve Broadcomm gibi çip üreticileri de Çinli şirketle ticari ilişkilerini askıya aldıklarını duyurmuştu. İspanya'nın da buna benzer bir sebepten dolayı Huawei'yi engellediği konuşuluyor.