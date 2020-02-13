Huawei Yeni Etkinliğini Duyurdu: Neler Tanıtılacak?

Huawei yaptığı açıklama ile birlikte yeni bir etkinliğinin duyurusunu gerçekleştirdi. Peki yeni etkinlik nerede, ne zaman gerçekleşecek ve hangi ürünleri beklemeliyiz?

Yeni Ürünler Tanıtılacak

Huawei tarafından yapılan açıklamaya göz attığımızda 23 Şubat 2020 tarihinde Barselona sınırlarında gerçekleşecek yeni bir etkinliği görmüş oluyoruz. Tüm bunlara karşın bu duyurunun GSMA tarafından yapılan MWC 2020 iptali açıklamasından birkaç saat önce geldiğini göz önüne alalım. Bu nedenle Huawei'nin tersi yönde bir adım atmayacağı halen belirsizliğini koruyor.

Duyurunun yapıldığı afişe göre yeni etkinlikte (eğer olursa) en az sekiz gruptan yeni cihaz ile karşılaşacağız. Bunlar dizüstü bilgisayar, tablet, katlanabilir telefon, kablosuz kulaklık, akıllı saat, televizyon, sanal gerçeklik ürünü ve araba (arabanın tam olarak ne ile ilgili olduğundan emin değiliz.) ile ilgili ürünlerden oluşuyor.

Bu ürünler arasında en çok beklenen Huawei Mate Xs olarak öne çıkıyor. Şirketin yeni katlanabilir telefonu mevcut nesil ile oldukça benzer bir görünüme sahip olacak ancak içerisinde Kirin 990 5G işlemci yer alacak. Daha önceki sızıntılar ise 65W kablolu şarjı ve daha uygun fiyat etiketini işaret ediyor.

Tabii tüm bunlara ek olarak yeni model kısıtlı bir pazar için satışa sunulabilir. Her zaman olduğu gibi yeni bilgiler ortaya çıktıkça sizleri haberdar edeceğiz. Siz de gelişmelerden haberdar olmak için bizi takipte kalın.