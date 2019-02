Huawei, Yeni Paylaşımında Samsung’a Gönderme Yapmayı İhmal Etmedi

Huawei, Samsung ve Apple arasındaki rekabet, yapılan reklamlara ve paylaşımlara da sık sık yansıyor. Bunun en son örneğini Huawei Mobile’ın Twitter’dan yaptığı bir paylaşımda görüyoruz.

Hatırlanacağı üzere Huawei daha önce, Apple’ın iPhone XS cihazlarının tanıtım gününde ücretsiz şarj cihazları dağıtarak iPhone XS’in şarjının çabuk tükendiğine yönelik bir gönderme yapmıştı. Şirket, Galaxy S10'un tanıtımının hemen arkasından ise "Huawei, en sıkı takipçisini buldu." ifadesiyle birlikte sosyal medya hesaplarından bir gönderi paylaşmıştı. Huawei, şimdi de kısa süre önce tanıtımı yapılan Galaxy S10’a gönderme niteliğinde esprili ve iğneleyici bir video daha paylaştı.

Huawei Mobile’ın Twitter hesabı tarafından paylaşılan kısa videoda, şirketin merakla beklenen yeni amiral gemisi P30 ailesinin tanıtım tarihinin ve yerinin duyurulmasının yanı sıra Samsung’a da bir gönderme yapılıyor.

The countdown to the next big thing is on. Join us 26.03.2019. #RewriteTheRules #HUAWEIP30 pic.twitter.com/bkEJJdt3vm