Huawei, Yeni Paylaşımında Samsung’a Gönderme Yapmayı İhmal Etmedi

Huawei, Samsung ve Apple arasındaki rekabet, yapılan reklamlara ve paylaşımlara da sık sık yansıyor. Bunun en son örneğini Huawei Mobile’ın Twitter’dan yaptığı bir paylaşımda görüyoruz.

Hatırlanacağı üzere Huawei daha önce, Apple’ın iPhone XS cihazlarının tanıtım gününde ücretsiz şarj cihazları dağıtarak iPhone XS’in şarjının çabuk tükendiğine yönelik bir gönderme yapmıştı. Şirket, Galaxy S10'un tanıtımının hemen arkasından ise "Huawei, en sıkı takipçisini buldu." ifadesiyle birlikte sosyal medya hesaplarından bir gönderi paylaşmıştı. Huawei, şimdi de kısa süre önce tanıtımı yapılan Galaxy S10’a gönderme niteliğinde esprili ve iğneleyici bir video daha paylaştı.

Huawei Mobile’ın Twitter hesabı tarafından paylaşılan kısa videoda, şirketin merakla beklenen yeni amiral gemisi P30 ailesinin tanıtım tarihinin ve yerinin duyurulmasının yanı sıra Samsung’a da bir gönderme yapılıyor.

The countdown to the next big thing is on. Join us 26.03.2019. #RewriteTheRules #HUAWEIP30 pic.twitter.com/bkEJJdt3vm — Huawei Mobile (@HuaweiMobile) 20 Şubat 2019

Kısa Videoda, Standart or Playful? şeklinde bir başlık görülüyor ve burada S ile P harflerine özellikle vurgu yapılıyor. Galaxy S10’u temsil eden S harfi sadece standart ibaresiyle nitelendirilirken, P30’u temsil eden P harfi ise profesyonel, kesin, öncü, premium, güçlü, eğlenceli ve performanslı ibareleriyle nitelendiriliyor. Videonun alt kısmında da P30’un tanıtım tarihi ve yeri gösteriliyor.

Huawei’nin bu paylaşımıyla, Huawei P30 ve Huawei P30 Plus modellerinin 26 Mart 2019 tarihinde Paris'te tanıtılacağı kesinleşti. Bu aynı zamanda P30 ailesinin MWC 2019’da yer almayacağı anlamına geliyor. Ancak yine de Huawei’nin MWC 2019’da bizlere göstereceği daha başka yeni ürünleri mutlaka olacaktır.