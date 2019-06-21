Huawei, Yeni Tablet Modeli MediaPad M6’yı Tanıttı

Bugün düzenlediği lansmanda yeni akıllı telefon ailesi Nova 5’i tanıtan Huawei, yeni tablet modeli MediaPad M6’yı da görücüye çıkardı.

Donald Trump hükümetinin yaptırımlarıyla boğuşan Çinli teknoloji devi Huawei, yeni ürünlerini müşterileriyle buluşturmaya devam ediyor.

Şirket, yeni akıllı telefon serisi Nova 5 için düzenlediği etkinlikte yeni nesil tablet modelleri MediaPad M6’yı da tanıttı.

MediaPad M6, 8,4 inç ve 10,8 inç ekran olmak üzere iki farklı sürümden oluşuyor. Cihazlar arasındaki diğer tek fark ise batarya tarafında. Her iki MediaPad M6 modelinde de, 2560 x 1600 piksel çözünürlükte LCD paneller bulunuyor.

Daha büyük olan 10.8 inçlik sürüm 7.500mAh pil barındırırken, daha küçük olanı ise 6.100mAh batarya ile geliyor.

Her iki tablette de, 8MP ön kamera ve 13MP arka kamera yer alıyor. Harman Kardon markalı dört hoparlör kurulumuna sahip olan MediaPad M6, Kirin 980 yonga seti tarafından destekleniyor. 4GB RAM oranına sahip olan tablet, 64GB ve 128GB depolama alanı seçenekleriyle geliyor.

iPad Pro’da olduğu gibi klavye eklentisiyle satışa sunulacak olan MediaPad M6, USB Type-C portuna, 3.5mm ses jakına ve microSD kart yuvasına ev ev sahipliği yapıyor.

MediaPad M6’nın 4GB / 64GB versiyonu 335 dolar, 4GB / 128GB versiyonu ise 510 dolar olacak.