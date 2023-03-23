Huawei P60 Tanıtıldı: İşte Dikkat Çeken Özellikleri!

Huawei, bugün düzenlenen etkinlikte kullanıcıların merakla beklediği Huawei P60 serisini tanıttı. Önceki P serilerinde olduğu gibi kamerasıyla ve sunduğu güçlü donanım özellikleriyle kullanıcıların beğenisini kazanan telefon, amiral gemisi segmentinde âdeta yeni bir sayfa açıyor.

Huawei P60 Benzersiz Bir Ekran Deneyimi Vaat Ediyor

Özellikle kamera alanında yaptığı atılımlarla dikkat çeken Huawei, P60 ile kullanıcılara 6.67 inç büyüklüğe sahip, 120 Hz yenileme hızı bulunan 2700x1220 çözünürlüklü 1440Hz karartmalı HDR P3 OLED ekran sunuyor. iPhone 14 Pro Max'ten bile daha iyi ve daha parlak bir deneyim sunmayı vaat eden bu ekranın yılın en iyi ekranları arasında yer alacağı aşikâr.

X-Mage teknolojisiyle donatılan kameralara sahip Huawei P60'ın ana kamerası 50MP çözünürlüğünde f/1.4 ile f/4.0 arasında değişken diyaframa sahip. Arka kamera ünitesindeki 50MP'lık bu ana kameranın yanı sıra, 13MP geniş açılı lens ve 12MP OIS destekli telefoto lens yer alıyor.

Huawei Mate X3

Hâlâ devam eden etkinlikte telefonun diğer özelliklerinin yanı sıra Mate X3'ün de tanıtılması bekleniyor.

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