Huawei Yılbaşı Kampanyası Başladı: 10.000 TL'ye Yakın İndirim!

Akıllı cep telefonu kategorisinde dünyanın en iyi mobil kamerasına sahip Mate 50 Pro modeli, iki farklı arka kapak tasarımıyla listede yerini alıyor. Gümüş ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği de bulunan cam kapak ürününün vegan deri versiyonu turuncu renk seçenğiyle geliyor.

6 metreye kadar suya dayanıklılığı olan Huawei Mate 50 Pro turuncu rengi 38.999 TL'den satışa sunulurken, siyah ve gümüş rengi 33.999 TL'den satılıyor. Kampanya fiyatına ek olarak Watch Fit 2 akıllı saati telefonun yanında hediye edilirken, sepette 1.500 TL'ye varan indirim de gerçekleşiyor.

Huawei Yılbaşı İndirimine Giren Ürünler

Telefonun yanı sıra tablet ve bilgisayarlarda da büyük indirimler mevcut. HarmonyOS 2 tabanlı Huawei MatePad 11, bilgisayar ve akıllı telefon kalıplarının dışına çıkarak şık ve benzersiz bir görünüme sahip. Klavyesi ve hoparlör kalitesiyle yüksek bir performans sergileyen MatePad 11, 1.699 TL fiyata sahip klavye, 1.499 TL değerindeki kalem ve 999 TL değerinde mouse hediyesiyle birlikte toplamda 7.499 kampanya fiyatı ile satışa çıkıyor.

Huawei MateBook 16 R7, paket seçeneği ile geliyor. MatePad T10s 64, CD23 mouse, swift sırt çantası ve kablosuz klavyeyle birlikte sunulan MateBook 16, tüm ürünlerin toplam fiyatı 32.795 TL iken kampanya ve indirimli haliyle 23.999 TL'ye yerini alıyor.

Huawei MateBook X Pro ise MateView, klasik sırt çantası, slim klavye ve mouse GT hediyeleriyle toplamda 49.999 TL gibi uygun bir fiyata karşınıza çıkıyor. Aynı şekilde Huawei Watch Fit 2 de FreeBuds SE ve kayış hediyesiyle 3.499 TL'den satılıyor.

Son olarak MatePad Pro 12.6 modeli 2.999 TL'lik Sound Joy, 1.699 TL'lik klavye, 1.499 TL'lik kalem, 999 TL'lik swift çanta ve 1.999 TL'lik mouse GT paketiyle 99 TL'lik bir fark ile online mağazada, yılbaşı indirimlerine dahil oluyor.