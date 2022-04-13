Huawei'nin En Güçlü Dizüstü Bilgisayarı Huawei MateBook 16 Satışa Açıldı

Huawei, yüksek performanslı Huawei dizüstü bilgisayarı HUAWEI MateBook 16'yı Türkiye’de ön satışa açtı. MateBook ailesinin en yeni üyesi, estetik tasarım ile yenilikçi ve akıllı teknolojiyi birleştirerek yepyeni bir profesyonel performans sunuyor.

Profesyoneller için tasarlanan Huawei MateBook 16, üretkenliği ve yaratıcı çalışmayı hızlandırmayı amaçlıyor. Dizüstü bilgisayar, ekranının gerçeğe yakın renkler üretme kabiliyetini tanıyan Renk Doğruluğu ve Hızlı Kararlılık için TÜV Rheinland Sertifikasını alan türünün ilk örneği konumunda. AMD Ryzen 7 5000 serisi işlemci, olağanüstü ve sessiz bir performans sağlamak için tamamen yeni Huawei Shark Fin fan soğutma sistemi ile beraber çalışıyor. Çoklu cihaz bağlantısı desteği, kullanıcıların Huawei MateBook 16'yı akıllı telefonlara, tabletlere ve monitörlere kolayca bağlamalarını da sağlıyor.

Estetik Tasarım Üst Düzey Deneyimle Birleşiyor

Yüksek kaliteli metalden yapılmış gövdeye sahip HUAWEI MateBook 16 birinci sınıf bir görünüme sahip. Dizüstü bilgisayar, gövdesine dokulu bir yüzey kazandıran gelişmiş bir seramik kumlama işlemiyle tamamlanan sade Uzay Grisi renginde. Pürüzsüz bir kayma sağlayan geniş cam yüzeye sahip dokunmatik yüzeyiyle dizüstü bilgisayarda gezinmek inanılmaz bir his veriyor. HUAWEI MateBook 16, kolay ve hızlı erişim için tasarlandığından kullanıcıların dizüstü bilgisayarını tek elle bile zahmetsizce açmasına olanak tanıyor. HUAWEI MateBook 16, yalnızca 17,8 mm inceliğinde ve sadece 1,99 kg ağırlığındaki bir gövdeye sahip, bu da kullanıcıların taşıma zorluğunu azaltıyor.

HUAWEI MateBook 16 ayrıca kullanıcıların potansiyellerini ortaya çıkarmalarını sağlayan profesyonel kalitede bir ekrana sahip dizüstü üretkenlik bilgisayarlarında çıtayı yükseltiyor. 16 inç FullView Ekran, %90 ekran-gövde oranıyla 2,5K'ya kadar çözünürlüğü destekliyor ve yaratıcı çalışma ile sürükleyici görüntüleme deneyimleri için geniş bir tuval sunuyor. 3:2 en boy oranı, tipik üretkenlik kullanım durumları ile daha uyumlu ve kullanıcıların iş için görüntüleme alanını daha verimli kullanmalarına olanak tanıyor. Her bir HUAWEI MateBook 16, ΔE=1 profesyonel renk doğruluğu derecesini elde etmek için fabrikada kalibre ediliyor ve her dizüstü bilgisayarın sRGB renk gamının %100'ünde 1,07 milyar renk göstererek gerçeğe yakın renkler sunmasını sağlıyor. Ekranın düşük mavi ışık emisyonuna sahip olması ve titreme olmaması nedeniyle kullanıcı konforu da sağlanıyor, bu da gece geç vakitte gözlerin daha az yorulmasını sağlıyor.

AMD'nin İşlemcisi Güçlü Performansıyla Eşlik Ediyor

HUAWEI MateBook 16, olağanüstü performans sunmak için standart voltajda çalışan 7nm AMD Ryzen 7 5000 Serisi mobil işlemci ile donatılıyor. HUAWEI MateBook 16'nın içindeki donanım, yüksek hızlı sürücüsüyle birleştiğinde ofis işleri, tasarım ve kodlama gibi tipik ofis senaryolarını desteklemek için gereken her şeye sahip durumda.

Yeni HUAWEI Shark Fin fan soğutma sistemi, büyük ölçüde geliştirilmiş performans için yeniden tasarlandı. İki adet profesyonel sınıf 75 mm+ fan, menteşeli hava girişi tasarımı ve çift ısı borusundan oluşan bu ürün, gürültüyü düşük tutarken maksimum performans sağlıyor. Kullanıcılar ayrıca dizüstü bilgisayarın tüm gücünü açığa çıkarmak için işlemci TDP'sini 54W'a çıkartan performans modu ile daha iyi pil verimliliği için denge modu arasında esnek bir şekilde geçiş yapabiliyor.

HUAWEI MateBook 16 oldukça hafif olmasına rağmen tüm gün pil ömrü sunmak için 84Wh pil içeriyor. HUAWEI MateBook 16, kullanıcıların yalnızca dizüstü bilgisayarlarını değil, HUAWEI SuperCharge'ı destekleyen Huawei akıllı telefonlarını da hızla şarj etmeleri için çok yönlü bir 135W güç adaptörüyle birlikte geliyor.

Huawei MateBook 16 Fiyatı

Huawei MateBook 16, 4.999 TL değerindeki Huawei MateView GT 27 monitör ve 499 TL değerindeki bluetooth mouse hediyeleri ile birlikte 21.999 TL satış fiyatıyla Huawei Online Mağazası üzerinden ön satışa açıldı. Ön satışa özel sepette ayrıca 500 TL indirim yapılan dizüstü bilgisayarı satın almak isteyen kullanıcılar, vade farksız 4 taksit imkanından da faydalanabiliyor.