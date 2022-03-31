Huawei'nin Gençlere Odaklı Yeni Telefonu nova 9 SE Satışa Sunuldu

Huawei bir süredir merakla beklenen yeni telefonu nova 9 SE'yi satışa sundu.

Cihaz, yenilikçi özellikler ve modaya uygun tasarım öğeleriyle ön plana çıkıyor. HUAWEI nova 9 SE, güçlü kamera sistemi ve entegre videografi özellikleri sayesinde yeni ilhamlarınızı üretmekte size yardımcı olacak ve hayatlarınızdaki önemli anları kaydederken yeni olanaklar yaratacak. HUAWEI nova 9 SE, gençlerin dinamik yaşam hızına ayak uyduracak ve onlar için önemli şeylerin merkezinde kalmalarına yardımcı olacak. Ayrıca göz alıcı tasarımı, güçlü kamerası ve güvenilir performansı sayesinde yaratıcılıklarını geliştirmeye teşvik edecek.

108 MP Kamerası ile Fotoğrafçılığa Yeni Bir Boyut Katıyor

Huawei nova Serisi tarihinde ilk kez nova 9 SE, 108 MP çözünürlüklü kameraya sahip. Günümüzde kullanıcılar hayatlarının her anını resmediyor, bu nedenle akıllı telefonda güçlü bir kamera şart. Daha yüksek mega piksel sayısı, fotoğraf yakınlaştırılsa bile kameranın daha fazla ayrıntıyı net bir şekilde yakalamasını sağlıyor. Ayrıca mükemmel ışık hassasiyeti sağlayarak çok iyi görüntü kalitesi ve daha da iyi düşük ışık performansı sağlıyor. Daha kötü ışık koşulları için nova 9 SE, karanlık ortamlarda fotoğraf çekebilen ve parlaklıklarını artırabilen gelişmiş çoklu çerçeve gürültü azaltma teknolojisine sahip bir Süper Gece Çekimi moduna sahip.

Gençler artık birer video yaratıcısı olmak istiyorlar. İster YouTube için bir vlog isterse kısa bir TikTok olsun, yeni, yaratıcı formatları deniyorlar ve akıllı telefonun kamerasının bunlara ayak uydurmasını bekliyorlar. Amatör ve profesyonel vlogger'lar, görünümü arka kameradan ön kameraya sorunsuz bir şekilde geçirmenize ve çekimlerinizi tek bir dosya olarak kaydetmenize olanak tanıyan Sürekli Ön/Arka Kaydı oldukça beğenecekler. Dahası, İkili Görünüm özelliği sayesinde gözünüzün önünde olup biteni ve buna tepkinizi yakalamak için aynı anda her iki perspektiften de çekim yapabilirsiniz.

Huawei nova 9 SE, olağanüstü bir video içeriği oluşturma işini önemli ölçüde hızlandırabilen, kullanımı kolay düzenleme aracı Petal Clip uygulamasına da sahip. Uygulama, video oluşturma için özel efektler, çıkartmalar, ses efektleri, yazı tipleri ve diğer malzemeler dahil olmak üzere çok çeşitli video düzenleme özellikleri sunuyor. Düzenleme sürecini hızlı ve eğlenceli hâle getirerek ortaya çıkan videonun sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekmesini sağlıyor.

Güçlü Piliyle Saatlerce Kullanım İmkânı Sağlıyor

Uzun ömürlü pili sayesinde hiçbir yeni gönderi, video veya mesajı kaçırmayacaksınız. Gençler için bağlantıda kalmak çok önemli olduğundan nova 9 SE, telefonu sadece 15 dakikada yüzde 60, 36 dakikada ise yüzde 100 şarj olmasını sağlayan 66W Süper Şarj sayesinde hızlı şarjlı pil rahatlığı sunuyor. Çözüm, yalnızca hızlı değil aynı zamanda güvenli şarj sağladığını kanıtlayan TÜV Rheinland Güvenli Hızlı Şarj Sertifikası aldı. Arkadaşlarınızla oyun oynamak istediğinizde veya önemli bir anda pilin bitmesi konusunda endişelenmenize gerek yok. Telefonunuza her durumda güvenebilirsiniz.

Oyun ve Videolarda da Yüksek Performans

Gençler aksesuarlarını kişisel tarzlarıyla eşleştirmeyi severler, bu da onlara kişiliklerini dünyaya gösterme şansı verir. Huawei nova 9 SE, oyun oynarken veya video izlerken ekran tepkisinin hızlı olmasını sağlayan 90 Hz yenileme hızına sahip 6,78 inç ekranıyla etkileyicidir. Ek olarak 270Hz dokunmatik örnekleme hızı, genel deneyimi süper pürüzsüz ve akıcı hâle getirir. Ekran, P3 renk gamını destekler ve kullanıcıyı, özellikle film veya doğa belgeseli izlerken keyif veren, inanılmaz renklerin enginliğine kaptırır.

Huawei nova 9 SE Fiyatı

HUAWEI nova 9 SE, siyah, kristal ve inci beyazı renk seçenekleri ve 6.999 TL fiyatıyla HUAWEI Online Mağaza üzerinden satışa sunuldu. Siparişe özel sepette ek 450 TL indirimin yanında, akıllı telefonu satin alan kullanıcılara hediye olarak HUAWEI Band 6 ile birlikte 6 aylık Blu TV üyeliği veriliyor. Ayrıca kullanıcılar 12 aylık ekran kırılma garantisini %50 indirimle satın alabiliyor. Ürünü satin aldıktan sonra deneyimlerini site yorumlarında paylaşan kullanıcılar ayrıca HUAWEI FreeBuds 3 kazanma şansı da yakalıyorlar.

Huawei nova 9 SE Özellikleri