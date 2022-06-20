Emektar Teleskop Hubble Binlerce Galaksiyi Fotoğrafladı

James Webb Uzay Teleskobu'nun faal duruma geçmesine çok az bir zaman kala emektar Hubble'dan hala haberler gelmeye devam ediyor. Şimdiye kadar evrenin işleyişine dair bildiğimiz çoğu şeyi bize öğreten Hubble, bizim için yine gözlere şenlik bir fotoğraf çekti.

NASA'nın haftalık olarak yayınladığı haftanın fotoğrafına Hubble Uzay Teleskobu ile çekilen galaksi kümesi fotoğrafı seçildi. Abell 1351 olarak adlandırılan galaksi kümesi, şimdiye kadar çekilmiş en geniş çaplı evren fotoğraflarından biri.

Binlerce galaksinin bir arada bulunduğu galaksi kümeleri, evrenin işleyişini anlamamızda büyük önem taşıyor. Bilim insanları Abell 1351 gibi galaksi kümelerini inceleyerek galaksi oluşumu, kütle çekim dalgalarının etkileri ve evrenin yapı taşlarının oluşumu hakkında bilgi edinebiliyor.

İşte Hubble'ın Çektiği Muazzam Fotoğraf

Hubble Uzay Teleskobu'nun 2040'a Kadar Çalışması Bekleniyor

1990 yılında fırlatıldığından beri aralıksız 32 yıldır görevine devam eden Hubble, halefi James Webb Uzay Teleskobu'nun gelmesiyle gözden düşmüştü. 1993 yılından beri 5 kez Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çalışan astronotlar tarafından tamir edilen Hubble'a 2009 yılından beri insan eli değmedi. Neredeyse her uzay operasyonunda olduğu gibi beklenen tahmini çalışma süresinin çok üstüne çıkabilen Hubble'ın halihazırda hiçbir teknik sorunu yok. Teleskobun ekstrem bir sorunla karşılaşılmazsa 2040 yılına kadar hizmet verebileceği düşünülüyor.