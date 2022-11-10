Hubble, Bir Süpernovayı Zaman İçinde Üç Farklı Noktadan Yakaladı

NASA tarafından yayınlanan yeni bir videoya göre Hubble uzay teleskopu üç farklı andan süpernova görüntüleri yakaladı. Aşağıdan seyredebileceğiniz video süpernova patlamasını zaman içinde üç farklı noktada gösteriyor.

Süpernovalar uzun zamandır gökbilimciler için ilgi çekici bir gözlem noktası konumunda. Hubble ve hatta James Webb teleskobunun sahip olduğu araçlar göz önünde bulundurulduğunda bu tarz yıldız olayları çok daha iyi gözlemlenebiliyor. Bu en son Hubble süpernova görüntüleri ile patlamanın üç farklı anında bu ölümcül yıldız olaylarından birini görüyoruz.

Görüntünün kaydı, yer çekimsel mercekleme adı verilen şey sayesinde mümkün kılınıyor. Başlangıçta Albert Einstein tarafından tahmin edilen kütleçekimsel merceklenme, esasen yoğun yer çekimi tarafından ışığın bükülmesidir. Bu üç Hubble süpernova görüntüsünü yakalamak için projenin arkasındaki gökbilimciler, daha uzak galaksilerden gelen ışığı büyütmek için büyük bir galaksi kümesi olan Abell 370'i kullandılar.

Hubble Yaşına Rağmen Sahip Olduğu Potansiyeli Gösteriyor

Bu galaksilerden biri süpernovanın bulunduğu galaksiyi kapsıyor. Böylece yer çekimi merceğinin ek etkisi olmadan görebildiğimizden daha ayrıntılı görebiliyoruz. Bu, uzak nesneleri gözlemlemek için galaksi kümelerini ilk kullanışımız değil. Erken evreni incelemek ve gözlemlemekle ilgili çalışmalarımızın çoğu, bu Hubble süpernova görüntülerini yakalamak için kullanılan sürecin aynısına dayanıyor.

Yine de süpernovayı zaman içinde üç farklı noktada görebilmek şaşırtıcı ve yakalanan görüntüler, Hubble'ın yaşına rağmen hâlâ sahip olduğu potansiyeli göstermeye devam ediyor. James Webb'in ayrıntı ve çözünürlük seviyesini yakalayamıyor olabilir ancak yine de bize etrafımızdaki evren hakkında çok fazla detay sağlıyor.