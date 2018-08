Hubble'dan 15 Bin Galaksili Uzay Panaroma Görüntüsü

Uzaya fırlatıldığı 1990 yılından bu yana insanlık adına çok önemli gözlemler yapan Hubble Uzay Teleskobu, bu sefer de oldukça önemli bir Uzay panaroma görüntüsü kaydetti.

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Hubble’ın kaydettiği Uzay panaroma görüntüsünün, bugüne kadar görüntülenmiş en kapsamlı Galaksi panaromalarından birisi olduğunu ifade etti.

Hubble’ın mor ötesi kamerası tarafından tespit edildiği belirtilen ve 15 bin Galaksi’yi içerdiği söylenen görüntü, NASA’nın resmi internet sitesinde paylaşıldı.

NASA, Hubble tarafından kaydedilen Uzay panaroma görüntüsünde, 12 bini Yıldız üreten Galaksi olmak üzere toplamda yaklaşık 15 bin Galaksi’nin yer aldığını belirtti. Galaksi’lerden bazılarının oluşumunun 11 milyar yıl geriye gittiği ifade edildi.

Astronomers using the ultraviolet vision of Hubble have captured one of the largest panoramic views of the fire and fury of star birth in the distant universe. The field features approximately 15,000 galaxies, about 12,000 of which are forming stars: https://t.co/148HBC09nu pic.twitter.com/tyrO7brUA4