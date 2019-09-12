Hubble’dan Heyecanlandıran Keşif! Sıvı Halde Su Bulundu

NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu’nun yeni keşfi büyük heyecan yarattı. 111 ışık yılı uzaklıkta yer alan bir gezegende sıvı su bulunduğu tespit edildi.

Montreal Üniversitesi'ndeki Güneş Sistemi Dışı Gezegen Araştırma Enstitüsü'nden bir araştırma ekibi, Güneş sistemi dışında 111 ışık yılı uzaklıkta bulunan bir gezegenin atmosferinde su buharı olduğunu keşfetti. Söz konusu gezegenin kütlesinin, Dünya’nın kütlesinin dokuz katı kadar olduğu belirtiliyor.

NASA tarafından ilk kez 2015 yılında keşfedilen ve 'K2-18b' olarak isimlendirilen gezegen, kendi yıldızına Dünya’nın Güneş’e olan mesafesi kadar bir uzaklıkta yer alıyor. Bu da su buharının, gezegenin atmosferinde sıvı su bulutları oluşturma potansiyeli taşıdığı ve gezegende yağmur yağma ihtimali bulunduğu anlamına geliyor. Bu nedenle bu gezegen Süper Dünya olarak da tanımlanıyor.

Söz konusu gezegende henüz yaşam için ideal bileşenlerin var olup olmadığının net olarak bilinmediğini belirten Prof. Björn Benneke, "Bu, diğer gezegenlerde yaşam bulmak ve yalnız olmadığımızı kanıtlamak için atılmış en büyük adımı temsil ediyor. Gözlemlerimiz ve bu gezegen için oluşturduğumuz iklim modelimiz sayesinde su buharının sıvı suya yoğunlaşabileceğini gösterdik. Bu bir ilk." diye konuştu.

Gezegende hem sıvı hem de gaz halindeki suya dair kanıtlar bulan bilim insanları, Dünya’dakine benzer bir su döngüsünün olabileceğini belirtiyor. Fakat kendi yıldızı tarafından adeta radyasyon bombardımanına tutulan gezegende yaşam ihtimalinin düşük olduğu söyleniyor.