Hubble Uzay Teleskobu İki Galaksinin Birleşme Anını Yakaladı

Hubble iki galaksinin birleşme anını fotoğrafladı. Hubble, birleşen iki galaksinin görüntüsünü yakalamasıyla NASA merkezlerinde merak uyandırdı. İki farklı galaksi yüz milyonlarca yıl içerisinde ya birleşecek ya da yok olacak.

Hubble Uzay Teleskobu'ndan bu hafta alınan inanılmaz bir görüntü, yer çekim kuvveti onları bir araya getirdiği için birleşen iki galaksiyi gösteriyor. NGC 5953 ve NGC 5954 isimli iki gökada, birbirine o kadar yakındı ki, Arp 91 olarak bilinen ortak bir adları da var.

İkisi de sarmal gökadalar, ancak Dünya'ya göre yönelimleri nedeniyle şekilleri çok farklı görünüyor. Dünya'dan yaklaşık 100 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan bu nesne, iki devasa gökadanın çarpışması durumunda meydana gelebilecek aşırı koşulları ortaya koydu.

Hubble caught a glimpse of two interacting galaxies, called Arp 91, locked in a dangerous dance more than 100 million light-years from Earth!



In this #HubbleFriday image, we see how immense gravitational attraction is causing these galaxies to interact: