Hubble Uzay Teleskobu İki Galaksinin Birleşme Anını Yakaladı

Hubble iki galaksinin birleşme anını fotoğrafladı. Hubble, birleşen iki galaksinin görüntüsünü yakalamasıyla NASA merkezlerinde merak uyandırdı. İki farklı galaksi yüz milyonlarca yıl içerisinde ya birleşecek ya da yok olacak.

Hubble Uzay Teleskobu'ndan bu hafta alınan inanılmaz bir görüntü, yer çekim kuvveti onları bir araya getirdiği için birleşen iki galaksiyi gösteriyor. NGC 5953 ve NGC 5954 isimli iki gökada, birbirine o kadar yakındı ki, Arp 91 olarak bilinen ortak bir adları da var.

İkisi de sarmal gökadalar, ancak Dünya'ya göre yönelimleri nedeniyle şekilleri çok farklı görünüyor. Dünya'dan yaklaşık 100 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan bu nesne, iki devasa gökadanın çarpışması durumunda meydana gelebilecek aşırı koşulları ortaya koydu.

Hubble caught a glimpse of two interacting galaxies, called Arp 91, locked in a dangerous dance more than 100 million light-years from Earth!



In this #HubbleFriday image, we see how immense gravitational attraction is causing these galaxies to interact: https://t.co/lqmhYfsnzY pic.twitter.com/9ZmMTA4YCF — Hubble (@NASAHubble) October 8, 2021

Hubble iki galaksinin birleşme anını gönderdi

Arp 91'i oluşturan iki gökada da tıpkı bizim gökadamız Samanyolu gibi sarmal şekilde, ancak Hubble'ın yakaladığı görüntüde ikisi farklı şekillerde görünüyor. Bunun nedeni ise Dünya'dan görme açılarımızdan kaynaklanıyor.

Alttaki gökada NGC 5953 aslında dümdüz, sağ üstteki NGC 5954 ise daha kenarlı bir açıdan görülüyor.

Galaksiler bu şekilde birleştiğinde sonuç ya yıkıcı olabilir ya da yeni bir galaksi türü yaratabilir. Bazen galaksilerden biri çarpışmada yok olur. Bazen de ikisi birleşerek yeni, daha büyük bir galaksi oluşturabilir.

Hubble'ı inceleyen NASA'dan bilim adamları, "Arp 91, galaktik etkileşimin özellikle canlı bir örneğini sunuyor" dedi ve şöyle devam etti:

"NGC 5953, bir sarmal kolu aşağı doğru uzatıyor gibi görünen NGC 5954'ü açıkça çekiyor. İki galaksinin muazzam yer çekimi, onların etkileşime girmesine neden oluyor. Bu tür yer çekimi etkileşimleri yaygındır ve galaktik evrimin önemli bir parçasıdır. Çoğu gök bilimci, sarmal gökadalar arasındaki çarpışmaların, eliptik gökadalar olarak bilinen başka bir gökada türünün oluşumuna yol açtığını düşünüyor. Bununla birlikte, bu son derece enerjik ve büyük çarpışmalar, bir insan ömrünü gölgede bırakan devasa zaman ölçeklerinde gerçekleşir. Yüz milyonlarca yılda yaşanır, bu nedenle Arp 91'in insan yaşamı boyunca farklı görünmesini beklememeliyiz."

Peki ya siz Hubble Uzay Teleskobu'nun yakaladığı bu görüntü hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin.