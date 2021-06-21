Hubble Uzay Teleskobu'nun Bilgisayarı Bozuldu

Hubble Uzay Teleskobu bilgisayarı devre dışı kaldı. Yörüngedeki gözlemevinin sistemi 13 Haziran'da bozuldu ve operasyon ekibi ne 14 Haziran'da bilgisayarı yeniden başlatmayı ne de yedek bellek modülüne geçmeyi başaramadı. NASA ayrıca 17 Haziran akşamı her iki modülle de tekrarlanan denemelerde başarısız oldu.

NASA geçtiğimiz Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Hubble Uzay Teleskobu'nun tüm astronomik görüntülemelerin durdurulmasıyla birlikte kritik bir bilgisayar arızası yaşadıklarını söyledi.

Yörüngedeki gözlemevi, bilim araçlarını kontrol eden 1980'lerden kalma bir bilgisayarın, muhtemelen kötü bir bellek kartı nedeniyle kapandığı Pazar gününden beri devre dışı.

Hubble Uzay Teleskobu bilgisayarı devre dışı kaldı

NASA'nın Maryland'deki Goddard Uzay Uçuş Merkezi'ndeki uçuş kontrolörleri, Pazartesi günü bilgisayarı yeniden başlatmaya çalıştı ama teleskobun benzer sonuç verdiği aktarıldı. NASA bu arızayı -kısa süreli bir çözüm de olsa- yedek bellek birimine geçirmek istiyor. Bu işe yararsa, bilim aletleri tekrar açılmadan ve gözlemler devam ettirilmeden önce teleskop bir gün boyunca test edilecek.

Şimdilik, kameralar ve diğer ekipmanları güvenli modda olduğu da belirtilenler arasında.

1990'da fırlatılan Hubble, NASA'nın uzay yürüyüşü yapan astronotların bir dizi onarım ve güncellemesine rağmen, giderek daha fazla yaşlanma belirtisi gösteriyor. Halihazırda boşta kalan bilgisayar, 2009'daki beşinci ve son servis çağrısı sırasında kurulmuştu.

NASA, Hubble'ın halefi James Webb Uzay Teleskobu'nu Kasım ayında fırlatmayı planlıyor. Bu gözlemevi, astronot ayarlamaları için Dünya'dan çok uzakta -Güneş yörüngesinde 1 milyon mil (1.5 milyon kilometre)- olacak. Fransız Guyanası'ndan Avrupa Uzay Ajansının Ariane roketini ile gerçekleştirilecek fırlatma, programın bir hayli geride kaldığını gösteriyor. İki haftalık son gecikme, roket işleme ve programlama sorunlarının bir yenisini ortaya koyuyor.

Türkiye Ay'a roket fırlatmaya hazırlanıyor

Türkiye'nin Ay'a roket göndereceği tarih uzun bir süredir merak ediliyordu. Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, konu ile ilgili oldukça önemli bir açıklama yaparak merak edilen soruyu yanıtladı.

İlk test görevini 2023 yılında gerçekleştireceklerini duyuran Yıldırım, Ay aracını fırlatacak roketin hibrit motor kullanacağını ve yerli üretim olacağını belirtti. Yıldırım ayrıca hibrit motorun şu anda Türkiye'de geliştirilmekte olduğunun altını çizdi.

Serdar Hüseyin Yıldırım tarafından aktarılan bilgilere göre her şey planlandığı gibi giderse roketin ilk prototipi 2023 yılının sonlarında Ay'a gönderilecek. Böylece uzay aracının fırlatılmaya hazır olduğundan emin olunacak.