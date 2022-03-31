Hubble Uzay Teleskobu Bugüne Kadarki En Uzak Yıldızı Keşfetmiş Olabilir

Gökbilimciler, geçtiğimiz günlerde evrendeki en uzak galaksilerden bazılarını bulmuşlardı, şimdi ise bugüne kadarki en uzak yıldızın yerini saptamış olabilirler.

SyFy Wire'ın belirttiğine göre Hubble Uzay Teleskobu'nu kullanan araştırmacılar şu anda 12,9 milyar ışık yılı uzaklıkta olduğu düşünülen bir yıldız olan Earendel'i tespit ettiler. Yıldızın tam 900 milyon yaşında olduğu tahmin ediliyor. Şimdiye kadar bu mesafede görülen en küçük nesneler yıldız kümeleriydi.

Bugüne Kadarki En Uzak Yıldız Earendel

Eğer bu gözlem onaylanırsa yeni yıldızımız rekoru eline alacak. Şimdiye kadarki keşfedilen en uzak yıldız, evren yaklaşık 4 milyar yaşındayken parlayan MACS J1149+2223 Lensed Star 1'di. Bilim insanları bu yıldızı 2018'de yine Hubble Uzay Teleskobu'nu kullanarak bulmuşlardı.

Bu başarı, kütle çekimsel mercekleme kullanılarak ve galaksi kümelerinin yerçekimine güvenerek gerçekleştirildi. Bilim insanları Earendel'in, Güneş'in kütlesinin "en az" 50 katı daha parlak olduğunu tahmin ediyorlar. Earendel henüz bir yıldız olarak onaylanmadı ancak yakın zaman içinde onaylanması bekleniyor. Gözlemciler hem Earendel'in yıldız durumunu doğrulamak hem de daha detaylı incelemek için James Webb Uzay Teleskobu'nun yüksek kızılötesi hassasiyetini kullanmayı planlıyor. Bununla birlikte Webb, daha da uzaktaki yıldızların yerini belirlemeye de yardımcı olabilir.

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