Hubble Uzay Teleskobu, Düzensiz Cüce Galaksinin Fotoğrafını Çekti

Evrende keşfettiğimiz binlerce galaksinin çoğu, nispeten tanımlanmış kategorilere uyar. Bunlar samanyolumuz gibi sarmal galaksiler, uzun ve ince olan eliptik galaksiler ve ikisinin ortası olan merceksi galaksiler olabilir ancak bazı galaksiler, bu net şekillere uymayan tuhaflıklara sahiptir ve bunlara düzensiz galaksiler denir. Bu galaksiler kaotik ve simetrik olmayabilir ve normal galaksileri garip şekillere çeken yer çekimi kuvvetleri tarafından oluşturulabilir.

Hubble Uzay Teleskobu'ndan bu haftaki görüntü, NGC 1156 adlı bahsettiğimiz gibi düzensiz bir galaksiyi gösteriyor. Bir sarmal galaksinin uzanan kollarına veya bir elipsin uzun şekline sahip değil ancak her ikisinin de özelliklerini taşıyor. Sarmal bir galakside görmeyi beklediğiniz gibi yoğun yıldız oluşum alanlarına sahip binlerce parlak yıldıza sahip ve merkezinin etrafındaki yumuşak dağınık parıltı bir eliptik olduğunu düşündürüyor. Aynı zamanda küçük bir galaksi olmasından ötürü düzensiz cüce galaksi olarak sınıflandırılabilir.

Bu Düzensiz Cüce Galaksi Sanıldığından da Nadir

Ancak NGC 1156'nın olağandışı yapısı, onu ilgi çekici kılan tek özelliği değil. Hubble bilim insanları bu galaksiyi şu ifadelerle özetliyor:

"Gökbilimcilerin ilgisini çeken çeşitli farklı özelliklere sahip. Bir cüce düzensiz galaksi, aynı zamanda izole olarak sınıflandırılır, yani onun tuhaf şeklini ve devam eden yıldız oluşumunu etkileyecek kadar yakın başka hiçbir galaksi yoktur. Yeni oluşmuş genç yıldızların aşırı enerjisi, galaksiye iyonize hidrojen gazının kırmızı parlamasına karşı renk verirken, merkezi yoğun bir şekilde eski nesil yıldızlarla dolu."

Bu görüntü, galaksinin 2019'da yayınlanan önceki bir Hubble görüntüsünü izleyen yeni verilerle güncellenmiş bir versiyonudur. Önümüzdeki süreçte James Webb kadar Hubble teleskobundan da önemli veriler ve görüntüler elde edeceğimiz aşikâr.