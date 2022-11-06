Hubble Uzay Teleskobu, Yıldız Köprüsünün Fotoğrafını Çekti

Hubble Uzay Teleskobu'ndan bu haftaki görüntü, Arp 248 adlı etkileşim hâlindeki üç galaksi kümesinden ikisini gösteriyor. Wild's Triplet olarak da bilinen bu grup, yıldız köprüleriyle birbirine bağlanan üç küçük sarmal galaksiden oluşuyor.

200 milyon ışık yılı uzaklıkta Başak takımyıldızında bulunan üçlünün adı, önde gelen bir Güneş araştırmacısı olan ve 1950'lerde grubu inceleyen Avustralyalı astronom Paul Wild'dan geliyor.

Bu bölge, yer çekimi alanları birbirini etkileyen galaksileri kapsıyor ve bu durumda, üçünü birbirine bağlayan yer çekimi, bu görüntüde iki galaksi arasında uzanan parlak köprülerle sonuçlanıyor. Köprü yıldız ışığıyla parlıyor ve yıldızların yanı sıra tozu da içeriyor ve galaksilerin birbirini çekmesiyle oluşan gelgit kuyruğu adı verilen uzun bir bölgeyi oluşturuyor.

Aynı Bölge James Webb ile de Kayda Alınabilir

Hubble bu hafta pek çok görüntünün yanı sıra birbirleri üzerindeki yer çekimi etkileri daha ince olan diğer iki etkileşim hâlindeki sarmal galaksinin görüntüsünü paylaştı. Bu birleşen galaksi görüntülerinin bazılarının James Webb Uzay Teleskobu ile tekrar kayda alınması planlanıyor.

Peki siz bu görkemli galaksi birleşimleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.