Hublot'tan 2018 Dünya Kupası Hakemlerine Özel Saat

2018 FIFA Dünya Kupası’nın resmi zaman tutucusu sponsoru Hublot, futbol turnuvası için özel olarak ürettiği saatini tanıttı. 2018 Rusya Dünya Kupası hakemlerinin bileğini süsleyecek Big Bang Referee (2018 FIFA World Cup Russia) akıllı saatin özellikleri haberimizde.

Futbol alanında sponsorluk yapan ilk lüks marka olan Hublot, Rusya’da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası’nda hakemler için ürettiği son teknoloji saatini tanıttı. Google’ın giyilebilir cihazlar için geliştirdiği işletim sistemi Wear OS (Eski adıyla Android Wear) üzerinde çalışan Big Bang Referee, 35.4mm saat yüzüne, 400 x 400 AMOLED ekrana, Bluetooth 4.1, 802.11n WiFi, 410mAh bataryaya sahip. Bu saati özel yapan şey ise; sınırlı adet (2018) üretilmesi ve yüksek fiyatının (5200 Dolar) yanında Dünya Kupası temalı yazılımla gelmesi. Dünya Kupası’na kalan zamanı gösteren saat, turnuva başladığı vakit maçın başlama zamanında ve canlı maç istatistiklerine ilişkin bildirimler sunacak. Her golde saat titreyecek ve ekranda “GOL” yazısı belirecek.

Hublot 2018 Dünya Kupası Saati

Bu saatin özel sürümünü bu yıl Rusya’da düzenlenecek Dünya Kupası’nda hakemler takacak. Hali hazırda gol çizgisi teknolojisinin kullanıldığı maçlarda otomatik sistem tarafından hakemlerin saatine gönderilen bildirimlerden çok daha ötesini sunacak olan saatin bir sürümünün 2017 FIFA karşılaşmalarında bazı hakemler tarafından gizlice test edildiği söyleniyor. Umarız, saate entegre edilen tüm teknolojiler kusursuzca çalışır ve 2018 Dünya Kupası maçlarını izlerken gol tartışmasına girmeyiz.