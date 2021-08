Yaklaşan Hugh Jackman Filmleri Neler?

Hugh Jackman filmleri genellikle dünya çapında oldukça seviliyor. Zihin Gezgini (Reminiscence) geçen haftalarda gösterime girdi ve aksiyon dolu filmlerin bir numaralı yıldızı şimdi de bir sonraki filmi için çalışmalara devam ediyor.

Peki, Jackman'ın gelecekte çıkışını gerçekleştirecek ve hayranları ile buluşacak filmleri nelerden oluşuyor? Hugh jackman'ın yakın bir zamanda gösterime girmesi beklenen bütün filmleri aşağıda yer alan listeden görebilirsiniz.

Yakın Zamanda Çıkabilecek Hugh Jackman Filmleri

Hollywood'un çok yönlü aktörlerinden biri olarak bilinen Jackman şu anda 63 yaşında ve akıllara gelebilecek neredeyse her film türünün üstesinden gelmeyi başardı. Jackman'in en çok ön plana çıktığı rolleri arasında X-Men filminden Wolverine, The Greatest Showman filminden Barnum, Prisoners filminden Keller Dover ve The Prestige filminden Robert Anger yer alıyor.

Jackman, 31 Temmuz'a kadar sürmesi planlanan The Music Man'in yeniden ele alındığı yapımda rol almak için yeniden Broadway'e gidiyor. Jackman, büyük projelerde rol almaktan şimdilik uzak olacak olsa da geleceğe yönelik projeleri hala bir köşede bekliyor. Yaklaşan filmlerinden bazılarının şunlar olacağı düşünülüyor:

1. The Son

Filmin bu yılın sonuna kadar seyircilerle buluşturulması bekleniyor. Film, Jackman'in canlandırdığı Peter'ın hayatına eski eşi Dern ve oğlu Nicholas'ın gelişi ile altüst olmasını konu alıyor. Firstpost'taki bir habere göre çekimlerin bu yaz başlaması planlanıyor ve görünüşe bakılacak olursa planda herhangi bir değişiklik olmadı, filmin bu yılın sonuna kadar izleyicilerle buluşturulması planlanıyor.

2. Ferrari

Jackman, 2017'den beri Ferrari filmine bağlı. Deadline, Screen Rant'a göre 2015'te Christian Bale'ın başrolü oynamak için anlaşma imzaladığını duyurdu.

Bale, bir yılın ardından filmi çekmek için yeterli zamanının olmaması gibi sorunlarından ötürü filmde rol alamayacağını açıkladı. Daha sonra Bale'ın yerine Jackman geldi. Filmin çekimlerine geçen baharda başlanacaktı ama son durumun ne olduğu bilinmiyor.

3. The Good Spy ve Apostle Paul

Deadline, 2018'de Jackman'in The Good Spy'ın beyaz perde uyarlamasında Robert Ames'i canlandıracağını duyurmuştu. Projenin şu an ne durumda olduğu bilinmiyor. 2015'te ise Apostle Paul için Matt Damon ile Ben Affleck ile çalıştığını duyurmuştu ama The Good Spy gibi bu filmin de akıbetinin ne olduğu bilinmiyor. Bu filmler kalıcı olarak rafa mı kaldırıldı yoksa filmlerin izleyicilerin karşısına sürpriz olarak mı çıkacağı belli değil.