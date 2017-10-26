Hükümet Teknoloji Bağımlılığıyla Mücadele Edecek

Çağımızın hastalığı haline dönüşen teknoloji bağımlılığıyla mücadele edebilmek için Başbakan Binali Yıldırım talimat verdi.

Başbakanın bu talimatı üzerine, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, internet, oyun, sanal kumar gibi konuların dahil olduğu bağımlılıklarla da mücadele etmeyi hedefleyen bir çalışmanın gerçekleştirileceğini açıkladı.

Anadolu Ajansına açıklamalarda bulunan Akdağ, teknoloji bağımlılığının internet, oyun ve sanal kumarla tanımlanabileceğini söyleyerek, "Bunlar ile de mücadele edecek şekilde yeni bir yol haritası hazırlayacağız. Uzmanları toplayacağız, iç ve dış paydaşları, hükümetten paydaşlarımızı, dışarıdan paydaşları alacağız. Bir iki ay boyunca çalışacağız, bir yol haritası oluşturacağız." diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, çıkarılacak olan bu yol haritasına göre, oluşturulacak birimin bazı görevler alacağını, bu görevlerin takvime bağlanarak performans göstergeleri oluşturulacağını da söyledi.

Akdağ, "Teknoloji bağımlılığı insanın sosyal ilişkilerini, eğer öğrenciyse başarısını olumsuz etkileyebilir" diyerek, etkili bir yöntemle bununla mücadele edilebileceğini söyledi.

Akdağ, mücadele için kurulacak olan bu mekanizmanın adının Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu olacağını ve teknoloji bağımlılığının, bu kurula dahil olacağını da sözlerine ekledi.