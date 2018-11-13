Hükümet Yetkilileri Sosyal Medyada Gizli Zengin Avına Çıkacak

Fransa’da hükümet, vergi yolsuzluğuyla mücadelede farklı bir yönteme başvuracak. Fransa Maliye Bakanı Gerald Darmanin, yılbaşından itibaren vergi yolsuzluğuyla mücadele kapsamında vatandaşların sosyal medya paylaşımlarının inceleneceğini söyledi.

Bir televizyon programında vergi kaçakçılığıyla mücadele konusunda açıklamalarda bulunan Darmanin, hükümetin vergi kaçırma ve sahte vergi beyanında bulunanlarla mücadeleyi genişleteceğine değinerek, "2019'dan itibaren vatandaşların sosyal ağlardaki paylaşımlarını gözden geçireceğiz. İnsanların, 'bu normal değil, çok düşük geliri olmasına rağmen, gelirine göre yüksek yaşam standardı olan insanlar var.' dediğini duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni yıldan itibaren vatandaşların Facebook, Instagram, Twitter gibi sosyal ağlarda lüks yaşamlarına dair paylaşımlarının izinin sürüleceğini ve vergi beyanıyla karşılaştırılacağını söyleyen Darmanin, konuyla ilgili yasal düzenlemelerin de yapıldığını belirtti.

Maddi durumu çok iyi olmadığı halde, sosyal medyada lüks araçlarla fotoğraf paylaşan çok sayıda kişinin olduğuna dikkat çeken Darmanin, bunun sosyal medya üzerinden kamuya açık yapıldığını ve deneme aşamasında olacağını söyledi. Darmanin’e göre sosyal medyadaki takipler sayesinde bu kişilerin vergi kaçırıp kaçırmadığı anlaşılabilecek.

Bakan Darmanin'in açıklamaları sonrasında, hükümetin sosyal medya üzerinde gizli zengin avına çıkacağı yönünde yorumlar da yapıldı.