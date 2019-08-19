Hükümetler, Android ve iOS Egemenliğinden Kurtulmak İstiyor

Dünyanın dört bir yanındaki hükümetler dijital ayak izlerini ve hassas verilerini Amerikan şirketlerinden korumak konusunda tartışıyorlar ve Android - iOS'dan daha ötesine işletim sistemi geliştirmek istiyorlar.

Rus hükümeti geçtiğimiz dönemde ulusal operatör Rose Telecom aracılığıyla Jolla firmasının ürettiği “Aurora OS” sisteminin yüzde 75'ini satın aldı. AuroraOS'un gelişiminin tamamlanmasından sonra ise Windows lisanları iptal edilerek kamu kurumlarına ve kullanıcılara teşvik olarak bu sistem sunulacak.

Benzer şekilde Brezilyalı şirket Sikur ise akıllı telefonlar, ticaret istasyonları, pos makineleri, giyilebilir cihazlar arasında ölçeklendirilmek için oldukça güvenli bir işletim sistemi ve yazılım platformu oluşturdu; ancak Android ve iOS liderliğini yıkmak isteyen dünya hükümetlerinin başında Çin'in olduğunu tahmin etmek zor değil.

Huawei bir süre önce HarmonyOS'u tanıtmış ve yeni telefonlarında bu sistemi kullanacağı ipucunu paylaşmıştı. Konu hakkında araştırmacı Neil Shah HarmonyOS'un, Çin için ulusal sistem olacağını ve ardından ülke dışına ölçeklendirmek çalışmaların başlayacağını söyledi.

Ayrıca Koreli üretici Samsung'un işletim sistemi olan TizenOS da TV'lerde, donanım ürünlerinde ve akıllı saatlerde kullanılmaya başlandı. Bakalım Android ve iOS arasındaki bu rekabet sürüyorken devlet destekli sistemler de pazara dahil olabilecek mi, zamanla göreceğiz.