Hülya Avşar Youtube Kanalı Açtı

Ünlü oyuncu Hülya Avşar, YouTube dünyasına adım attığını açıkladı. Avşar, Maslak’taki bir binaya televizyon programı standartlarında stüdyo kurdurdu.

Hülya Avşar YouTube'a Giriş Yapıyor

"Maliyeti yüksek oldu. Bir televizyon programı standartlarında stüdyo kurduk. Bir yıllık ekipman da kiralık. İşe maddi ve manevi, ciddi bir yatırım yaparak giriyorum" diyen Hülya Avşar, "Ekranda bu kadar heyecanlanmıyordum. Oradaki özgürlük beni çok tahrik etti. YouTube’un bana verdiği özgürlük yetkisiyle, kendimi onunla evlendiriyorum" açıklamasını yaptı.

Hemen aşağıdan Hülya Avşar'ın YouTube'da paylaştığı ilk videoyu izleyebilirsiniz. Videonun açıklama kısmında "Bundan sonra her hafta görüşmek üzere." mesajı yazmakta. Çok yakında video yayınlamaya başlayacak olan Avşar, bakalım kullanıcılardan nasıl tepkiler alacak.

Hülya Avşar'ın YouTube kanalı üzerinden 'sansürsüz ve özgürce' konuşmak temalı program yapacağı söylenmekte. Yapılacak olan programa pek çok ünlü ismin de katılacağı konuşuluyor. 10 Mart 2020'de açılan YouTube kanalı şu anda 1.593 görüntülenmeye sahip.

Hülya Avşar'ın YouTube'a başlaması hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı ihmal etmeyin!