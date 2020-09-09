Casio Görünümlü Akıllı Saat: Humai Amazfit Neo

Humai Technology, yeni akıllı saat modeli Amazfit Neo’yu resmi olarak tanıttı. Retro tasarıma, yerleşik profesyonel PAI (Kişisel Etkinlik Zekası) sağlık değerlendirme sistemine sahip olan akıllı saat, 24 saat kalp atış hızını takip ediyor. Humai Amazfit Neo akıllı saat özellikleri ve fiyatı haberimizde.

Humai Amazfit Neo Özellikleri

Humai’nin yeni akıllı saati Amazfit Neo, retro öğeleri ile modayı bütünleştiren kare formda dört fiziksel tuş barındıran dayanıklı yapıda bir tasarımla karşımıza çıkıyor. Sağlam dış görünüşe sahip olan saatin kayışı cilt dostu ve rahat bir kullanım deneyimi sağlarken 50 metreye kadar derinlikte su geçirmezlik sağlıyor. Saatin tüm gün açık retro siyah beyaz ekranı güçlü ışık altında bile net görüntü ve enerjisi açısından verimlilik sağlıyor.

Yeni Amazfit Neo akıllı saat, Humai tarafından bağımsız olarak geliştirilen yerleşik BioTracker PPG yüksek hassasiyetli biyo-izleme optik sensöre sahip. 24 saat kalp atışı hızı takibi, gerçek zamanlı kalp atış hızı takibi yapabiliyor ve kalp atış hızında ani yükselme olduğunda uyarı veriyor. Saat, aynı zamanda profesyonel bir PAI sağlık değerlendirme sistemi sunuyor. Sağlık değerlendirme sistemi, kalp atış hızı verileri, aktivite süresi, diğer sağlık bilgileri ve karmaşık büyük verileri algoritmalar aracılığıyla PAI zindelik indeksine dönüştürüyor. Bu, kullanıcıların sağlığını daha doğru bir şekilde kontrol etmelerini sağlıyor. Ek olarak, gece uyku takibi işlevini destekliyor. Kullanıcılar, uygulamayı bağlayarak gece boyunca uyku durumlarını öğrenebiliyor. Ayrıca gün boyunca ara uyuklamaları ve REM uyku takibini de gerçekleştirebiliyorlar.

Spor fonksiyonları açısından saat, yerleşik olarak koşu, yürüme ve bisiklet üç spor moduna sahip. Süre, mesafe ve kalp atış hızı gibi egzersiz verileri gerçek zamanlı görüntülenebiliyor.

Humai Amazfit Neo Fiyatı

Amazfit Neo akıllı saat telefona Bluetooth ile bağlandıktan sonra telefondaki uygulamalar, SMS, e-posta ve mesaj bildirimlerinin sayısı senkronize edilebiliyor. Akıllı saat, tek şarjla -sürekli kullanımda- 4 haftadan daha uzun süre kullanım sunuyor. Özel pil modu açıldığında bu süre 37 güne kadar çıkıyor. Klasik siyah, çimen yeşili ve mercan turuncusu renk seçenekleriyle gelen saatin fiyatı 299 yuan (44 dolar).