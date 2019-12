Humankind için Yeni Bir Oynanış Fragmanı Yayınlandı

Humankind, GamesCom 2019 fuarının açılış gecesi canlı şovunda SEGA ve Amplitude Studios tarafından duyurulmuştu. The Game Awards 2019 şovu sırasında da ilk oynanış fragmanı yayınlandı.

Sıra tabanlı strateji türündeki Humankind oyununda kontrolünde olacağınız uygarlığı Cilalı Taş devrinden modern devre taşımaya çalışacaksınız. Antik Mısırlılar, Romalılar, Kmerler ve Vikingler dahil altmıştan fazla tarihi kültür olacak. Her birinin kendisine özgü becerileri olacağı bu altmış tarihsel kültürü oynayışınız sırasında bir araya getirerek kendi uygarlığınızı oluşturacağınız oyunda, her kültürün kendisine özgü becerileri olacak. Oyun boyunca başaracağınız her eylemin, yapacağınız her ahlaki seçimin ve kazanacağınız her savaşın ise şöhretinize katkısı olacak.

Humankind oyununda tarihsel gerçek olaylara tanık olacak, ünlü kişilere önderlik edecek ve büyük bilimsel buluşlara imza atmanın yanı sıra dünyanın doğal harikalarını keşfedebilecek ve insanlığın dikkate değer icatlarını inşa edeceksiniz. Ayrıca hem karada hem de denizde taktiğe dayalı savaşlara da girmeniz gerekecek.

The Game Awards 2019 şovunda yayınlanan yeni fragmanda gösterildiği üzere kendi liderinizi yaratabileceksiniz. Bu lider oyun boyunca görsel olarak gelişecek ve oynayış stilinize, elde ettiğiniz başarılara ve uygarlığınızın için geliştirdiğiniz kültüre bağlı olarak görünüşü değişecek. Seviye atlatmanız ve daha farklı görünümler açmanız da mümkün olacak.

Humankind için yayınlanan yeni fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.